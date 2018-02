“Un solo Uruguay” ve error de diagnóstico

“La realidad es que desaparecieron 12.000 productores en los dos censos, de los cuales 11.000 eran menores de 100 hectáreas. Nunca se habló (en la cadena) de la competitividad de la producción y las cadenas agroindustriales y eso es lo preocupante. Sus problemas son reales. Uruguay perdió 40.000 puestos de trabajo en dos años. Eso es porque las empresas no contratan gente o porque están cerrando. No es que haya entrado la robótica, es que no dan los números para contratar gente. Para el gobierno, la cuestión es atender productor por productor y para nosotros hay que atender la cadena agroindustrial”, señaló.

Caceroleo en barrios por cadena oficial de TV

Durante la cadena de radio y televisión, algunos vecinos de distintos barrios de Montevideo como Pocitos y Sayago salieron a la calle y cacerolearon. En la red social Twitter varios internautas describieron lo que ocurría en sus barrios mientras se desarrollaba la cadena: “pintó caceroleo en el Cordón”, “caceroleo en Pocitos. Cómo me recuerda a otras épocas”, “escucho un caceroleo desde la calle, pero no veo al presidente en la tele, sí a un periodista, ¿el presidente dónde está?”, fueron algunas nada más de las voces en la red. Por otro lado, políticos y personalidades también opinaron sobre la cadena y narraron las manifestaciones mientras transcurría la cadena. El contador Conrado Hughes tuiteó: “El amigo Vilar se está comiendo un caceroleo que no es para él”. Según informaron a El País, la mayor cantidad de personas manifestando se observó en la zona de Pocitos en las inmediaciones a la rambla y en algunos puntos de Cordón.