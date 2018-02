Uruguay se niega a excluir a Maduro de la cumbre americana en Lima

El gobierno no integrará el Grupo de Lima (GL), una asociación de países latinoamericanos que acaba de formarse en contra de la Venezuela de Nicolás Maduro.



Debido a la situación política, económica y social imperante en ese país, el GL decidió no invitar a Maduro a la próxima Cumbre de las Américas, a lo cual el gobierno del presidente Tabaré Vázquez se opone.



El ministro interino de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino aseguró que “las exclusiones (en referencia a Maduro de la Cumbre de las Américas en abril) no me gustan”, y que Uruguay se ha expedido sobre la realidad venezolana “en el ámbito del Mercosur”. El resto de los países del bloque adhirió al Grupo antiMaduro.



Bergamino hizo estos comentarios en una entrevista concedida a Radio Sarandí esta mañana. “Se quiere crear, hay tendencia a pensar que somos los raros del barrio”, por no integrar esa alianza. “Pero no lo somos. La política que lleva adelante este gobierno retoma líneas de larga duración de lo que ha sido la política exterior de este país”, afirmó el ministro interino.



Bergamino también relativizó la importancia del GL. “El Grupo de Lima no tiene estatus jurídico ni una institucionalidad establecida. Se ha manifestado (sobre Venezuela) pero nosotros no lo integramos”.



“El bombardeo de declaraciones, las exclusiones y las amenazas no ayudan en nada. Estas reuniones con exclusiones… A mí ni en los cumpleaños me gustan las exclusiones”, subrayó el vicecanciller.



“Ese clima de tensión, de exasperación tiene una sola víctima que es la sociedad venezolana. Hay que tratar de ayudar a que los venezolanos se reencuentren y superen sus problemas. Uruguay siempre esta dispuesto a ayudar, a crear ámbitos para ayudar a resolver pacíficamente sus problemas, pero siempre en el marco de la ley”, destacó.



Para Bergamino, que anteriormente había sido embajador en Cuba, “las cosas en Venezuela no son tan en blanco y negro. Lo que sucede en Venezuela nos preocupa y nos duele”, sostuvo en la entrevista en los estudios radiales.

