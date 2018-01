Uruguay capta turistas con estrategia cibernética

El Ministerio de Turismo ha pasado a invertir entre un 18% y un 20% de su presupuesto en publicidad en redes sociales para atraer turistas extranjeros. Cuatro años atrás, el monto no superaba el 5%, informó a El País el subsecretario de la cartera, Benjamín Liberoff.

Con el objetivo de personalizar los mensajes se utiliza un programa informático que permite ofrecer mensajes destinados a potenciales turistas de unas 60 regiones de Sudamérica a través de Facebook, Twitter e Instagram.

Quedaron a trás los tiempos en que se clasificaba a los turistas como "argentinos". Con esta tecnología es posible segmentar mucho más el mensaje. "Ahora son los rosarinos, los cordobeses, los capitalinos. El mensaje que yo le envío a una persona de Córdoba no es el mismo que al de la Capital Federal", agregó Liberoff.

Ahora se promocionan vuelos directos desde Córdoba que antes no se sugerían. También hay segmentación de mensajes según los beneficios, priorizando por ejemplo la gastronomía o el arrendamiento.

Solo en los primeros 15 días de noviembre y una vez presentada la campaña, ya había 300 millones de visualizaciones y seis millones de interacciones de usuarios que dieron "me gusta" o realizaron reproducciones de videos publicitados.

"Esto lo comparamos con campañas de años anteriores y vemos que obtenemos un 17% de mejora en la adjudicación de los recursos que aplicamos", agregó el jerarca.

Esta catarata de información generó inquietudes de los usuarios, quienes realizaron más de 16.000 consultas a través de mensajes privados a las cuentas de redes sociales de la cartera.

"Hoy a nivel internacional existen algunos parámetros que dicen que un 60% de las personas toma contacto con diferentes informaciones digitales antes de iniciar un viaje", explicó Benjamín Liberoff.

También sucede que la experiencia que podría vivir ese turista en Uruguay será publicitada en las redes sociales y conectada con otros usuarios de estas tecnologías.

En este sentido, Liberoff recordó la experiencia de instagramers Uruguay, una comunidad de fotógrafos reconocida por esa red social, la cual realizó un paseo por el Bus Turístico de Montevideo para promocionar paisajes y arquitecturas de Uruguay. Luego hubo también una experiencia con instagramers de Buenos Aires que retrataron imágenes de Colonia del Sacramento.

La cartera también se ha dedicado a la publicidad en señales de TV cable, buscando crear piezas audiovisuales que cuenten historias. Por ejemplo, la de importantes arquitectos como Eladio Dieste. "Ahora se crea contenido", acotó Liberoff. También se aprovecha la grifa Uruguay Natural a través de You Tube para promover distintas narraciones.

Servicios en línea.

El sitio web del Ministerio de Turismo sugiere por su parte 15 aplicaciones para descargar.

La primera que aparece es Uruguay Natural Oficial, la cual sin embargo dejó de estar activa en todas las plataformas.

Este servicio creado por una desarrolladora uruguaya es la única de esta lista que ha contado con el apoyo del Ministerio de Turismo. Proponía información, ubicación y servicios de Uruguay.

Hoy, si un usuario de iPhone desea descargarla, la tienda de aplicaciones indicará que no está disponible; se agrega el siguiente comentario: "El desarrollador de esta app necesita actualizarala para que funcione con iOS 11".

"Los que la desarrollaron quedaron con la responsabilidad del mantenimiento. Después desistieron de dárselo. Por lo tanto, no está funcionando", comentó Liberoff. En este sentido, no hay aplicaciones turísticas del gobierno y no hay planes de crear una nueva.

De todas formas, hay otras aplicaciones que fueron creadas por privados y que son sugeridas por el gobierno para que sean descargadas.

Una es Uruguay Guide, la cual está hecha por un desarrollador privado llamado Triposo, que crea servicios de este tipo en varios países del mundo. Contiene información para recorrer la ciudad de Montevideo, Colonia, Punta del Este y Salto.

Este servicio tiene una función para convertir la moneda, cuenta con libro de frases típicas que se dicen en Uruguay y previsión del tiempo cuando el usuario esté en línea.

GuiderMVD sugiere una lógica similar. Cuenta con información sobre circuitos para recorrer, sean culturales, arquitectónicos, deportivos o de Carnaval. Tiene más de 5.000 descargas solo en Android.

La lista de aplicaciones también incluye a TouristEye. La tienda de Google aclara que este servicio aún no está disponible en Uruguay.

El Ministerio de Turismo también sugiere otras aplicaciones de uso más práctico: "¿Dónde está el cajero?", un servicio para encontrar lugares en dónde descargar dinero.

Zona Parking permite a los turistas encontrar lugares en donde estacionar vehículos, aprovechando la función de georreferenciación de los teléfonos inteligentes. Esta app contiene más de 260 parkings y 200 garajes en Montevideo.