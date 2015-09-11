Uruguay buscará concretar TLC como alternativas al TISA, dijo Nin Novoa

"Las alternativas al TISA son los TLC y seguiremos buscándolos, es una vocación integradora que tiene el Uruguay. Uruguay tiene un perfil exportador y por lo tanto internacionalista y hacia allá vamos", dijo el canciller.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo hoy que buscará concretar tratados de libre comercio (TLC) como alternativas al TISA, una vez que el gobierno decidió salir de las negociaciones de ese acuerdo global para la liberalización de los servicios.

"Las alternativas al TISA son los TLC y seguiremos buscándolos, es una vocación integradora que tiene el Uruguay. Uruguay tiene un perfil exportador y por lo tanto internacionalista y hacia allá vamos", manifestó Nin Novoa en Montevideo a los medios de comunicación.

"Hay que mirar para todos lados (...). Con todos los (países) que podamos firmaremos TLC", aseveró Nin Novoa.

El presidente Tabaré Vázquez, decretó esta semana la retirada de las negociaciones del TISA, después de que el pasado fin de semana el gobernante Frente Amplio (FA) resolviera en un plenario rechazar la participación del país en atención a su "visión sobre el desarrollo integral de la nación".

Nin Novoa, que se había manifestado a favor de la continuidad de las negociaciones por el TISA, indicó que respalda la decisión del presidente y que es un tema "que ya se terminó".

"Buscaremos de alguna manera otros acuerdos comerciales que incluyan servicios. Ahora en diciembre viene la Ronda de Doha, en Nairobi, y prepararemos un trabajo para ver cómo hacemos para integrarnos a ella y conseguir ventajas para el país", explicó el canciller.

Uruguay paga "unos 600 millones de dólares al año" en aranceles para llevar sus productos a otros lugares del mundo, indicó Nin Novoa, que apuntó que la manera de enfrentar ese gasto es a través de la firma de TLC.

"Los países que tienen TLC están a salvo de las preferencias arancelarias, sus productos entran sin aranceles y son países que compiten con nosotros, por eso nos parece tan importante una estrategia de búsqueda de TLC con la Unión Europea (UE), con China y con tantos otros países", argumentó el alto funcionario.

En lo que respecta a China, Nin Novoa comentó que Uruguay está fortaleciendo la presencia diplomática en aquel país en la búsqueda de un tratado de preferencias arancelarias.

El canciller también dijo que ve "con preocupación" los "momentos de dificultad económica" que está pasando Brasil, que el miércoles perdió el "grado inversor" de manos de la agencia de calificación Standard & Poors, que rebajó la nota de riesgo del país al nivel BB+, considerado como de "bono basura".

Rodolfo Nin Novoa en el Consejo de Ministros. Foto: Captura de pantalla Presidencia

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