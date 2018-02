Uruguay con buenas políticas de vacunación

El viceministro de esa cartera, Jorge Quian, dijo que el país no posee enfermedades infecciosas que actualmente atacan a países industrializados como Francia, Italia y Alemania.

Añadió que "se está trabajando" junto con el Departamento de Inmunizaciones del MSP, el Consejo de Educación Inicial y Primaria y la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa para fomentar las campañas de vacunación en centros educativos de todo el país.

Según el viceministro, las campañas están dirigidas a "poblaciones difíciles de alcanzar", como adolescentes, ya que a su juicio, "es muy poco probable" que estos por su cuenta concurran a un centro de vacunación.

"Para vacunar en una edad tan conflictiva como la adolescencia se necesitan estrategias", aclaró.

No obstante, Quian observó que con el tiempo las estrategias de vacunaciones "se debilitan" porque al no estar presentes las enfermedades la población considera que no existen, aunque remarcó que las mismas no están presente "fundamentalmente por el buen nivel de vacunación" que hay en el país.

"Es importante transmitir a través de las autoridades de primaria la importancia de la vacunación para evitar enfermedades", aseveró.

Está previsto para abril y mayo una campaña de vacunación contra el Sarampión, Rubéola, Paperas (Triple viral) y la vacuna contra el virus del papiloma humano.