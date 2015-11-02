Una pareja tomó de rehén a empleado de un motel y robó la recaudación

El hombre y la mujer llegaron anoche al hotel de alta rotatividad y cuando fueron atendidos por un empleado lo tomaron de rehén. Luego amenazaron a otros dos empleados y se llevaron la caja registradora.

Ayer domingo sobre las 22 horas una pareja llegó a un hotel de alta rotatividad ubicado en la calle Andrés Spikerman y Vaimaca.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo, el hombre y la mujer tomaron de rehén al empleado que los atendió.

Inmediatamente redujeron a otros dos trabajadores que estaban en el lugar y exigieron el dinero. Tomaron la caja registradora y escaparon a pie.

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar y la Policía estudia las imágenes para ubicar a los delincuentes.

El mes pasado, otro hotel de alta rotatividad que estaba casi lleno fue rapiñado, también un domingo de noche.

En ese caso, los clientes tampoco se enteraron que se estaba produciendo un asalto. Cuatro delincuentes con los rostros cubiertos se llevaron la recaudación de esa noche, después de haber reservado una habitación.



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