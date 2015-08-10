Una pareja fue baleada esta mañana por una mujer encapuchada

Estaban en un auto cuando una mujer con el rostro semicubierto se les acercó y les disparó. La pareja de la mujer se trabó en lucha con la agresora y logró quitarle el arma, pero recibió dos disparos a raíz del forcejeo.

Una mujer baleó a una pareja esta mañana, sobre las 5 de la mañana, en la intersección de las calles Casinoni y Palmar.

La Jefatura de Policía de Montevideo informó a El País que una pareja se encontraba dentro de un auto estacionado cuando una mujer se aproximó y comenzó a dispararles. La mujer recibió disparos en la cara y el hombre también resultó herido, pero ninguno se encuentra en estado grave.

Según informó Subrayado la mujer que estaba en el auto trabaja en una sociedad médica de la zona y allí se dirigía cuando fue atacada. Su pareja se trabó en lucha con la agresora, que iba encapuchada, y logró quitarle el arma. A raíz del forcejeo fue herido de bala en el brazo y en la clavícula.



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