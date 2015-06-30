Una pareja acusada de 12 rapiñas a farmacias

El sábado de tarde, una pareja ingresó en la sucursal de una cadena de farmacias del barrio Buceo. La intención era robar el comercio, pero un empleado reconoció al hombre como uno de los delincuentes que ya habían asaltando otros locales de dicha red.

La Justicia envió a ambas personas a prisión por haber participado en una docena de rapiñas contra locales de la misma red.

Fue por la gran cantidad de robos que estaban sufriendo, que la propia gerencia de la empresa en cuestión repartió en todas las sucursales, un identikit del hombre de esta pareja, un delincuente de 40 años, con varios antecedentes.

Botón de pánico.

El sábado 27, el empleado de la sucursal, ubicada en Ramón Anador y Luis Alberto de Herrera, reconoció al delincuente y, de inmediato, sin que la pareja se percatara, activó el botón de pánico.

La pareja se había acercado a la caja registradora de la farmacia para intentar cometer el atraco. Sin embargo, el ingreso de clientes impidió el asalto.

Ante la señal recibida en el Centro Comando Unificado, fueron enviados varios móviles de la URPM de la Zona 2, aunque a la llegada de los efectivos, la pareja ya se había retirado del comercio.

Sin embargo, uno de los móviles que salió de recorrida, interceptó el paso de la pareja a poco más de media cuadra de la farmacia asaltada.

El hombre traía una mochila en la que se le incautó una pistola de juguete que, a primera vista parecía real.

Marcelo David Gabachutto Rodríguez, uruguayo de 40 años, y Marisa Susana Romero Rodríguez, de 23 años fueron llevados ante la Justicia por este intento de rapiña.

Sin embargo, de las averiguaciones judiciales, surge que esta pareja estaba involucrada en al menos una docena de rapiñas que fueron cometidas contra distintas sucursales de la misma cadena de farmacias entre el 21 de enero y el 11 de junio del presente año.

Gabachutto había salido de prisión hacía pocos meses cuando la pareja comenzó este raid delictivo. Cayó preso en mayo de 2014 por un delito de rapiña en grado de tentativa, saliendo pocos meses después.

Romero en tanto era poseedora de un antecedente penal, que databa de noviembre del año 2010, cuando fue procesada como cómplice de un delito de rapiña.

Gabachutto fue procesado como autor de 12 rapiñas, cinco de ellas especialmente agravadas, según se pudo comprobar a través de las filmaciones de seguridad de cada uno de los locales.

En tanto se pudo corroborar que la mujer de 23 años, no participaba en la totalidad de los atracos, ya que en muchos de ellos se quedaba esperando en la puerta.

La mujer fue procesada por cinco delitos de rapiña especialmente agravadas.

Detuvieron a la pareja a poco más de media cuadra de la farmacia que intentaron robar.

Los detuvieron cuando iban a cometer el atraco número 13