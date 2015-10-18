Una mujer y su hija se quedaron sin nafta y fueron rapiñadas

Minutos antes de las 20 horas el auto en el que viajaba el matrimonio con su hija se quedó sin combustible y el hombre salió en busca de una estación de servicio. Las mujeres permanecieron en el vehículo y fueron sorprendidas por un delincuente.

Ayer sábado sobre las 19:40 horas un matrimonio con su hija circulaba por la zona de José Batlle y Ordóñez y Teodoro Álvarez, en la zona del Arroyo Miguelete.

El auto se quedó sin combustible y el hombre salió en busca de una estación de servicio. Las mujeres quedaron en el vehículo. Momentos después un rapiñero se les acercó y las amenazó diciendo que tenía un arma de fuego.

Les exigió sus pertenencias y al obtenerlas escapó. Ninguna de las mujeres resultó herida, y luego de que el delincuente escapara llamaron a la Policía, que investiga lo sucedido para ubicar al rapiñero.

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