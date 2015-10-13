Una bala perdida hirió a niña de 13 años

nnUna niña de 13 años, que estaba sentada en el auto de su padre, fue herida en un dedo por los vidrios destrozados a raíz de una bala que atravesó el vehículo delante de ella.

El hecho sucedió en San Carlos cuando dos hombres resolvieron sus diferencias a los tiros. La Policía busca ahora a los individuos que se enfrentaron.

Personal de la Seccional 2ª de Policía de San Carlos recibió la denuncia de que en la calle Ventura González entre José Ignacio y Eugenio Garzón se estaba produciendo un incidente con varios disparos de armas de fuego.

Cuando llegaron los efectivos al lugar, recibieron la información de que una pareja, con su hija de 13 años, había ingresado al hospital de San Carlos.

El personal policial se trasladó hasta el hospital y tomó testimonio al matrimonio. El padre de la niña contó que dos hombres se estaban peleando en la vía pública.

El denunciante, su esposa y la niña pasaban por el lugar en el auto. Al ingresar a su domicilio escuchó varias detonaciones de armas de fuego.

Declaró a la Policía que uno de los proyectiles impactó la ventanilla trasera derecha de su auto destrozando el vidrio, y salió por el lado del conductor.

La niña iba sentada atrás de la posición del conductor, lo que indica que la bala pasó delante de ella. Sólo fue herida en un dedo de la mano izquierda por una esquirla de vidrio de la ventanilla, según informó FM Gente.

Pelea a tiros

La Policía investiga la denuncia realizada este fin de semana en el destacamento de Cerro Pelado por la madre de un menor de 16 años. La denunciante dijo que su hijo fue víctima de disparos de arma de fuego en horas de la noche en una feria de dicho barrio.

Al ser indagado, el adolescente manifestó que estaba con un amigo menor de edad y que este tuvo inconvenientes con otros chicos. Seguidamente fueron a la casa de los mismos, los cuales salieron con varillas y un cuchillo, generándose una riña donde todos se propinaron golpes.

Luego uno de los agresores realizó disparos con un arma de fuego hacia el denunciante. Sin embargo, este no resultó lesionado.

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