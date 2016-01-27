Un tiroteo entre bandas rivales dejó cuatro heridos en barrio Las Acacias

Tres de los heridos son delincuentes. La cuarta víctima es una mujer de 64 años que pasaba por el lugar cuando ocurrió el incidente.

Cuatro personas heridas de bala es el saldo que dejó un tiroteo entre bandas rivales ocurrido este lunes en el barrio Las Acacias, en el cruce de las calles General Flores y Camino Corrales.

Según informó Subrayado, una pareja que iba caminando notó que era perseguida por dos hombres en moto. La mujer corrió y pudo refugiarse en una panadería, pero el hombre se quedó en el lugar y enfrentó a balazos a quienes viajaban en la motocicleta.

A raíz del ataque, tres delincuentes sufrieron heridas de bala. Pero una cuarta víctima fue una mujer de 64 años que pasaba por el lugar en ese momento.

Los heridos fueron derivados a la policlínica de Capitán Tula para ser atendidos. La Policía logró incautar en el lugar dos armas: un revólver de alto poder de fuego y una pistola calibre 22.

INSEGURIDAD