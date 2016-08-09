Un taxista fue apuñalado por negarse a trasladar a un pasajero

Esta madrugada un hombre le hizo señas y el taxista se detuvo, pero cuando le informó al pasajero que no accedía a llevarlo al destino indicado, éste sacó un cuchillo y lo hirió en el cuello.

Un taxista de 66 años fue apuñalado por un hombre que se molestó cuando el trabajador le informó que no lo accedería a llevarlo al destino indicado.

Según informa Jefatura de Policía de Montevideo el trabajador paró esta madrugada, sobre las 4 horas, en la intersección de las calles José Batlle y Ordóñez y Burgues. Un hombre le había hecho señas.

Cuando la persona le indicó el destino el taxista le informó que hasta ese lugar no lo llevaría, y el pasajero se molestó, sacando de entre sus ropas un cuchillo e hiriendo al trabajador.

La víctima se retiró rápidamente del lugar y le pidió ayuda a un compañero. Fue trasladado a un centro de salud donde los médicos constataron que fue herido con el arma blanca en el cuello y la cara anterior del tórax.

La Policía investiga e intenta ubicar al agresor.

La zona está dominada por bandas que utilizan diferentes modalidades para robar. Foto: Francisco Flores.

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