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El País Información

Un taxista fue apuñalado por negarse a trasladar a un pasajero

09/08/2016, 11:45
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La zona está dominada por bandas que utilizan diferentes modalidades para robar. Foto: Francisco Flores.
Escombros sobre la calle detras del Hipodromo de Maroñas, barrio Jardines del Hipodromo, basura en la ciudad de Montevideo, ND 20130929, foto Agustin Martinez
Archivo El Pais

Esta madrugada un hombre le hizo señas y el taxista se detuvo, pero cuando le informó al pasajero que no accedía a llevarlo al destino indicado, éste sacó un cuchillo y lo hirió en el cuello.

Un taxista de 66 años fue apuñalado por un hombre que se molestó cuando el trabajador le informó que no lo accedería a llevarlo al destino indicado.

Según informa Jefatura de Policía de Montevideo el trabajador paró esta madrugada, sobre las 4 horas, en la intersección de las calles José Batlle y Ordóñez y Burgues. Un hombre le había hecho señas.

Cuando la persona le indicó el destino el taxista le informó que hasta ese lugar no lo llevaría, y el pasajero se molestó, sacando de entre sus ropas un cuchillo e hiriendo al trabajador.

La víctima se retiró rápidamente del lugar y le pidió ayuda a un compañero. Fue trasladado a un centro de salud donde los médicos constataron que fue herido con el arma blanca en el cuello y la cara anterior del tórax.

La Policía investiga e intenta ubicar al agresor.

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La zona está dominada por bandas que utilizan diferentes modalidades para robar. Foto: Francisco Flores.

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