Un taxi cayó en una obra de saneamiento

El vehículo cayó un pozo de varios metros profundidad pese a la señalización en la calle.

Un taxímetro de radiotaxi cayó sobre las 11:30 horas en una zanja ubicada en Arenal Grande y Rivadavia, donde se está realizando desde hace semanas un saneamiento en la zona.

La zanja es de aproximadamente 2, 50 metros de profundidad y 8 metros de largo de una obra en construcción.

El conductor informó que no vio la señalización que alertaba sobre la calle cerrada en Rivadavia y Porongos y continuó la marcha por Rivadavia. Al llegar a Arenal grande dobló hacia la derecha y cayó en la zanja, informó la Jefatura de Policía de Montevideo, que agregó además que el conductor iba sin pasaje al momento del accidente.

Los trabajadores de la obra rescataron al conductor de 61 años que fue asistido por un móvil de UCM. Fue diagnosticando con traumatismo leve por el impacto Radiotaxi informó a El País que el conductor se encuentra fuera de peligro.

Taxi cayó en obra de saneamiento. Foto: Marcelo Bonjour Taxi cayó en obra de saneamiento. Foto: Marcelo Bonjour Taxi cayó en obra de saneamiento. Foto: Marcelo Bonjour Taxi cayó en obra de saneamiento. Foto: Marcelo Bonjour Taxi cayó en obra de saneamiento. Foto: Marcelo Bonjour Taxi cayó en obra de saneamiento. Foto: Marcelo Bonjour Taxi cayó en obra de saneamiento. Foto: Marcelo Bonjour Taxi cayó en obra de saneamiento. Foto: Marcelo Bonjour Taxi cayó en obra de saneamiento. Foto: Marcelo Bonjour Taxi cayó en obra de saneamiento. Foto: Marcelo Bonjour

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