Un rapiñero murió tras ser baleado por el dueño de la joyería que robó

Un joven de 18 años fue dejado en la puerta de la emergencia de un centro de salud de Tres Cruces con heridas de bala, y luego murió. Se supo que fue uno de los rapiñeros que momentos antes había robado una joyería en Goes, donde el comerciante disparó para defenderse.

Ayer a las 16 horas dos hombres encapuchados rapiñaron una joyería ubicada en la zona de avenida General Flores y Rivadavia.

La víctima, una mujer de 50 años, contó a la Policía que los delincuentes llegaron al lugar con sus rostros cubiertos y mostrando armas de fuego. La amenazaron y le exigieron que les entregue joyas y dinero.

En ese momento, el propietario del local y marido de la mujer, un hombre de 64 años, se encontraba en el fondo y escuchó lo que estaba sucediendo. El comerciante disparó dos veces hacia el frente del local.

Jefatura de Policía de Montevideo informó que cuando los delincuentes escucharon los disparos escaparon, dejando en el local el arma con la que ingresaron.

Según informó hoy La República, uno de los delincuentes que escapó estaba herido y se supo que luego fue llevado a un centro de salud, donde murió. Tenía 18 años y no poseía antecedentes penales.

Los delincuentes formarían parte de una banda dedicada al robo en joyerías.



Investigan homicidio en Nuevo París.

La Policía intenta aclarar un homicidio ocurrido ayer sobre las 20 horas en la zona de Nuevo París.

Un móvil policial recorría la zona cuando al llegar a la intersección de avenida Luis Batlle Berres y Guazucúa fue detenido por varios hombres que pidieron ayuda a los agentes, informando que había un hombre herido en la calle.

Los policías trasladaron a la víctima a un centro de salud y los médicos le diagnosticaron una herida de arma de fuego en el hemitórax izquierdo.

Momentos después de ingresar al hospital, el hombre murió.

Tenía 26 años y según testigos, los autores del disparo habrían sido dos hombres que circulaban en una moto y que lo habrían herido sin mediar palabras.

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