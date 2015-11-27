Un rapiñero muerto y otro internado tras intentar robarle a un policía

Dos delincuentes de 14 y 16 años intentaron robarle al repartidor de una farmacia, que además es agente policial. Una vez que le quitaron la moto y el dinero, el policía les dio la voz de alto y los asaltantes respondieron apuntándolo con un arma.

Sobre las 19 horas de ayer jueves, dos rapiñeros intentaron robarle al repartidor de una farmacia, en el barrio Conciliación, en Montevideo.

Los delincuentes le exigieron al trabajador la entrega del dinero y de la moto, a lo que éste accedió. Pero cuando los jóvenes escapaban les dio la voz de alto, identificándose como policía.

En ese momento, los rapiñeros le apuntaron con un arma, a lo que el agente dispara, hiriendo a ambos.

Una emergencia móvil llegó al lugar y trasladó a los delincuentes a un centro de salud, donde los médicos constataron que uno de ellos, de 16 años, había fallecido. El otro, de 14 años, permanece internado con varias heridas de bala.



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