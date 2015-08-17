Un policía y un exagente heridos al intervenir para evitar robos

Un agente policial de 41 años resultó baleado en el rostro al intervenir por una rapiña en un restaurante del barrio Cordón. Además, este fin de semana un efectivo retirado resultó herido al evitar el robo en un local de pastas del Parque Rodó.

En el primer caso, el funcionario policial, perteneciente a la Escuela Nacional de Policía, estaba de civil entre la clientela del establecimiento gastronómico ubicado en las calles Pablo de María y Brandzen, sentado en una mesa que estaba en la vereda.

A la 1:00 de la madrugada de ayer ingresaron al restaurante dos personas con sus rostros cubiertos y mediante amenazas con armas de fuego corta amenazaron a unas 30 personas entre consumidores y empleados, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Uno de los delincuentes pasó detrás del mostrador y tomó el dinero de la caja, mientras el otro obligaba a algunos de los comensales y empleados de la parrillada a introducir sus billeteras, carteras y celulares en una bolsa.

Después de obtener todo el dinero que pudieron juntar, los rapiñeros salieron corriendo hacia un auto de alquiler que los esperaba en la esquina de Brandzen y Miguel del Corro.

Fueron perseguidos por el policía que se había identificado como tal y, según lo narrado por personas que se encontraban en el local, a media cuadra del restaurante escucharon varios disparos. Poco tiempo después, llegaron efectivos de la Seccional 5ta y de la Unidad de Respuesta Policial de Montevideo (URPM) de la Zona I, convocados por la Central de Operaciones, quienes ubicaron al policía herido en el rostro.

Inmediatamente lo trasladaron a una prestadora de salud de la zona, donde se le constató "herida de arma de fuego en lado derecho de la cara", fue derivado al Hospital Policial.

Hasta ayer de noche el Policía estaba "fuera de peligro, pero en coma inducido", informó Patricia Rodríguez del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom). Está previsto que hoy lo operen para sacarle la bala del revólver calibre 38 con el que lo hirieron. El agente herido está separado y tiene dos hijos.

La Policía está trabajando con el video del local comercial para ubicar a los delincuentes.

Lucharon.

Ayer, a las 14:00, un efectivo policial retirado resultó internado con pérdida de conocimiento luego que logró evitar un atraco a una fábrica de pastas en la calles Juan Manuel Blanes y San Salvador, en el barrio Parque Rodó.

Un desconocido con casco de moto irrumpió en el comercio y con un arma de fuego amenazó a clientes y empleados exigiendo el dinero.

El policía retirado, de 55 años, estaba entre la clientela y se trabó en lucha con el delincuente quien efectuó dos disparos en el interior del local. La lucha siguió en el exterior donde ambos cayeron al piso, el efectivo quedó inconsciente y el ladrón se escapó en una moto manejada por otro sujeto, seguidos de un auto con dos personas, informó la Jefatura.

Debido a los disparos, una mujer de 36 años, resultó lesionada, fue trasladada a un centro asistencial privado. Se le diagnosticó "herida de arma de fuego en abdomen lado izquierdo sin orificio de salida en estado grave, shock hipovolémico (por pérdida de sangre)".

En tanto, el funcionario fue ingresado en el Hospital Policial con "traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento". Investiga la Seccional 5ta.

Patrullero

Hubo un asalto a restaurante y efectivo retirado evitó atraco a comercio