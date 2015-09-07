Un policía y un delincuente heridos de bala durante rapiña a una empresa

Cuatro delincuentes rapiñaron hoy una empresa. En la fuga, dos de ellos fueron interceptados por la Policía y hubo intercambio de disparos. Tres de los ladrones fueron detenidos y uno está prófugo.

Un policía resultó herido de bala en una pierna durante un intercambio de disparos con delincuentes que habían rapiñado una empresa ubicada en la calle Carlos A. López. En este hecho, uno de los ladrones recibió dos disparos, uno en cada brazo.

El caso comenzó cuando los asaltantes ingresaron al negocio exigiendo el dinero y reduciendo al guardia de seguridad. En este día se pagaban los sueldos en la compañía.

Con los delincuentes adentro el guardia logró escapar de ellos y cerrar un portón, dejando dentro del perímetro el auto que los ladrones utilizaron para llegar y en el que pensaban fugarse, según informa Subrayado.

Dos de los ladrones decidieron escapar a pie, pero otros dos lograron robar una moto para facilitar su escape. Pero cuando llegaban a la calle San Martín, fueron interceptados por un móvil policial.

Fue en ese momento que se produjo el tiroteo que culminó con un uniformado herido en una pierna y uno de los delincuentes herido en ambos brazos.

Más tarde fueron atrapados otros dos delincuentes. Se encontró una bolsa con el dinero y gracias a la ayuda del plantel de perros K9 de la Guardia Republicana se encontraron las armas utilizadas para el asalto.

El restante ladrón logró escapar y es intensamente buscado por las autoridades.

Hay preocupación a nivel jerárquico por la cantidad de homicidios. Foto: L. Carreño

INSEGURIDAD CIUDADANA