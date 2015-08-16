Un policía fue baleado por rapiñeros en un local de comidas en Cordón

El agente estaba vestido de civil, como un cliente más, en un local de comidas de la zona del Cordón. Los delincuentes robaron dinero de la caja y pertenencias de los clientes, pero cuando escapaban el policía los persiguió y le dispararon.

Un policía fue baleado anoche al intervenir en una rapiña en un comercio de la zona de Cordón.

El agente tiene 41 años y fue baleado en el rostro. Estaba vestido de civil, como un cliente más, en un local de comidas ubicado en Pablo de María y Coronel Brandzen, en una de las mesas del exterior.

Sobre la 1 de la madrugada ingresaron al local dos hombres con los rostros cubiertos y mediante amenazas con armas de fuego redujeron a unas treinta personas, entre clientes y empleados.

Uno de los delincuentes posó para atrás del mostrador y tomó el dinero de la caja, mientras el otro obligó a las personas presentes a poner en una bolsa sus billeteras, celulares y carteras.

Los rapiñeros escaparon corriendo hacia un auto de alquiler que los esperaba en la esquina, pero el agente policial los persiguió.

Según informa Jefatura de Policía de Montevideo, el agente se identificó como tal ante los delincuentes y quienes se quedaron en el local escucharon varias detonaciones aproximadamente a una media cuadra.

Efectivos de la Seccional 5a y de las URPM de Zona I llegaron momentos después y encontraron al policía herido en la cara.

Fue trasladado al Hospital Militar y se le constató herida de arma de fuego en el rostro. Mañana será operando para intentar quitarle la bala que quedó alojada cerca de la médula, confirmaron a El País fuentes policiales.

Las autoridades trabajan para identificar a los delincuentes.

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