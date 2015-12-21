Un peatón murió tras ser atropellado por un taxista que escapó

El hombre de 56 años falleció en la madrugada del domingo al ser embestido por un taxi. Cuando la Policía llegó al lugar del accidente el taxista ya no estaba y el peatón estaba muerto.

En la madrugada del pasado domingo, minutos antes de las 4 horas, personal policial concurrió luego de una llamada al servicio de emergencias 911 hasta avenida Luis Alberto de Herrera y

Valladolid, donde un peatón había sido atropellado por un auto.

Al llegar constataron que se trataba de un hombre de 56 años a quien los médicos de una emergencia móvil atendieron, constatando su fallecimiento.

Según informa Jefatura de Policía de Montevideo el auto que atropelló al hombre fue un taxi, cuyo conductor se dio a la fuga en el vehículo inmediatamente después del accidente.

La Policía intenta identificar al taxista y detenerlo.



montevideo