Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información

Un nuevo paro de Adeom afecta la recolección de basura en la capital

23/06/2017, 20:05
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Todavía quedan 3.000 contenedores sin recoger. Foto: F. Ponzetto
Contenedor desbordado de basura por paro de Adeom, basura acumulada en la calle, ND 20161214 foto Fernando Ponzetto
Archivo El Pais

Los trabajadores del sector de limpieza decidieron realizar paros de dos horas por turno a raíz de la suspensión de dos trabajadores, el cese de un funcionario y la insalubridad de una usina.

Desde el jueves el sector de limpieza de la Intendencia de Montevideo (IMM) se encuentra realizando un paro de actividades de dos horas por turno.

En estos días habrá asamblea en los sectores de trabajo y el martes se realizará una asamblea general en el Platense a las 10 de la mañana, para resolver las medidas que se tomarán con respecto a varios temas.

Entre las razones del paro se encuentran algunas sanciones que los trabajadores consideran “injustificadas”, como fue el caso de dos funcionarios que fueron suspendidos por nueve días luego de que la Intendencia los responsabilizara por la rotura de una máquina para levantar contenedores cuyo arreglo costó miles de dólares.

“También influyó el despido de un compañero que consideramos que se le aplicó mal la normativa para dejarlo cesante”, explicó a El País Anibal Varela, ejecutivo de Adeom.

“A su vez tenemos el problema de la insalubridad de la Usina de disposición final de residuos y también dos comisiones que se han negociado en el Ministerio de Trabajo y que la Intendencia no está cumpliendo”, agregó.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Todavía quedan 3.000 contenedores sin recoger. Foto: F. Ponzetto

CONFLICTO MUNICIPAL

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Recolección de basura

Te puede interesar