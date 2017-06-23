Un nuevo paro de Adeom afecta la recolección de basura en la capital

Los trabajadores del sector de limpieza decidieron realizar paros de dos horas por turno a raíz de la suspensión de dos trabajadores, el cese de un funcionario y la insalubridad de una usina.

Desde el jueves el sector de limpieza de la Intendencia de Montevideo (IMM) se encuentra realizando un paro de actividades de dos horas por turno.

En estos días habrá asamblea en los sectores de trabajo y el martes se realizará una asamblea general en el Platense a las 10 de la mañana, para resolver las medidas que se tomarán con respecto a varios temas.

Entre las razones del paro se encuentran algunas sanciones que los trabajadores consideran “injustificadas”, como fue el caso de dos funcionarios que fueron suspendidos por nueve días luego de que la Intendencia los responsabilizara por la rotura de una máquina para levantar contenedores cuyo arreglo costó miles de dólares.

“También influyó el despido de un compañero que consideramos que se le aplicó mal la normativa para dejarlo cesante”, explicó a El País Anibal Varela, ejecutivo de Adeom.

“A su vez tenemos el problema de la insalubridad de la Usina de disposición final de residuos y también dos comisiones que se han negociado en el Ministerio de Trabajo y que la Intendencia no está cumpliendo”, agregó.



Todavía quedan 3.000 contenedores sin recoger. Foto: F. Ponzetto

CONFLICTO MUNICIPAL