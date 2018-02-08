Un nuevo destino a bienes de los narcos

PROYECTO DE LEY

El diputado colorado Conrado Rodríguez presentó un proyecto de ley.

El diputado colorado Conrado Rodríguez presentó un proyecto de ley por el cual a partir del 1° de enero de 2018 el 50% del valor de los activos del Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas, así como el 50% del valor de los bienes, productos o instrumentos decomisados conforme con lo dispuesto en la ley 19.574, de 20 de diciembre de 2017, previo a toda otra deducción con otro fin, se transfiera al Fondo Nacional de Recursos, con destino exclusivo a la cobertura financiera de procedimientos de medicina altamente especializada y de medicamentos de alto costo.

La ley de diciembre pasado establece que todos los bienes decomisados por narcotráfico o lavado de activos irán a parar a la Junta Nacional de Drogas (JND), que tendrá la titularidad y disponibilidad de los mismos.

Desde 2010, el Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas recaudó unos US$ 4,5 millones por el remate de bienes incautados en operaciones contra el narcotráfico y el lavado de activos. Así lo establece un informe elaborado por el propio organismo sobre la gestión en relación a los fondos recuperados del narcotráfico.

El informe destaca que entre enero de 2010 y junio de 2017 se efectuaron 34 remates de unos 900 bienes incautados durante estas operaciones.