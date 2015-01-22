Un muerto y un herido frente a la comisaría

El cuerpo de un hombre de entre 25 y 30 años fue hallado ayer tirado en una cuneta en la zona de Santiago Vázquez. La víctima tenía un disparo en el brazo, que le ingresó por la zona intercostal. Según informó Telenoche 4, el hombre estaba descalzo y con el torso desnudo, vestido únicamente con una bermuda.

En tanto, otro joven de 21 años fue herido de tres disparos en la plaza ubicada frente a la Seccional 18ª. Según informó Jefatura, se encontraba en el lugar con unos amigos cuando se hizo presente un hombre que le pidió para hablar a solas. En determinado momento, sacó de entre sus ropas un arma de fuego, efectuándole los disparos y dándose a la fuga.

HECHOS DE SANGRE