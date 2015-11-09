Un muerto y un herido al resistirse en rapiñas

Un hombre de 52 años murió y un adolescente de 16 años resultó herido de bala cuando intentaron resistirse a que los robaran, en dos rapiñas ocurridas en el barrio La Paloma de Montevideo.

El hombre murió luego de ser baleado por uno de los seis desconocidos que intentó robarle en la puerta de su casa, el sábado pasado sobre las 22:30 horas.

Los desconocidos se acercaron al hombre de 52 años y a su pareja cuando estaban cerrando el portón del garaje, luego de guardar el auto en su casa, ubicada en Pasaje 2 y Pasaje San Rafael en el barrio La Paloma.

Los ladrones le exigieron sus pertenencias por lo que se trabó en lucha con ellos, lo que derivó en que uno de los delincuentes le disparara. Inmediatamente, los seis desconocidos huyeron.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde se le diagnosticó herida de arma de fuego en cara anterior de tórax y salida en cara posterior de tórax. Falleció minutos más tarde, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Herido.

A la 1:20 de la madrugada de ayer hubo otra violenta rapiña en Montevideo en la que la víctima resultó herida de bala.

Un adolescente de 16 años se dirigía a su casa cuando al llegar al cruce de las calles Lucio Rodríguez y Camino de las Tropas, en el barrio La Paloma, fue abordado por dos desconocidos, encapuchados y en moto, que le exigieron su ropa, mientras lo amenazaban con un arma de fuego, informó la Jefatura.

Como el muchacho se resistió a que lo robaran, uno de los desconocidos le disparó. Personal policial de la zona operacional IV llegó al lugar del incidente y trasladó al joven a un centro asistencial donde se le diagnosticó herida de arma de fuego en miembro inferior izquierdo.

Hasta ayer de tarde no había novedades sobre los ladrones de ninguno de los dos casos.

La herida parecía ser grave, pero una rápida intervención quirúrgica salvó su vida. Foto: A. Martínez

Ambos casos ocurrieron el fin de semana en el barrio La Paloma