Un muerto y tres baleados en barrios de Montevideo

El recurso del gatillo fácil, cada vez más usual en el submundo de la delincuencia uruguaya, causó la muerte de un joven de 18 años y al menos tres heridos de bala en distintos incidentes ocurridos el domingo. A ellos se suman otro homicidio el viernes y la muerte de un joven tras un intento de rapiña a un efectivo policial.

Fabricio Ezequiel Da Silva, de 18 años, fue asesinado en la esquina de Haití y Puerto Rico, en el Cerro. Recibió cinco impactos de bala: tres en tórax, uno en el cuello y otro en el abdomen, informó ayer la Jefatura de Montevideo.

Cuando la policía arribó al lugar, en respuesta a un aviso, la víctima ya había sido trasladada por un particular al centro de salud del Cerro donde llegó sin vida.

La víctima, que había cumplido 18 años hacía pocos días, no registraba antecedentes penales como adulto. Detectives de la Zona IV ya tienen identificado a un sospechoso.

Heridos de bala.

El mismo domingo, a las 5:00 de la madrugada, en la zona de Bañados de Carrasco la policía asistió a un joven herido de bala en la esquina de Hidra y Timón.

M.G.E.F., de 21 años, manifestó que se encontraba en el lugar cuando se le acercaron dos desconocidos y le efectuaron varios disparos, hiriéndolo en el brazo izquierdo y rozándole el cráneo otra bala. de arma de fuego.

En otro incidente, otro joven de 20 años, de iniciales F.A.F.F., que vive en situación de calle, fue herido de varios disparos de armas de fuego, en una vivienda ubicada en Camino de la Española y Argón.

Otro hombre, de 24 años, de iniciales Y.F.R.A., fue detenido y se le incautó un revólver calibre 22. Como resultado de los interrogatorios se reveló que el mismo era el propietario de la vivienda donde se presentó el joven de 20, quien tras una discusión recibió tres disparos, en la zona lumbar, en una mano y en el pecho.

El tercer episodio ocurrió el sábado de tarde y fue protagonizado por dos adolescentes. La Policía reportó que un menor de 16 años fue ingresado en el Hospital Maciel, proveniente de la zona de Bella Italia, con dos heridas de bala, una en el cuello y otra en la ingle.

Personal policial de la Zona Operacional III pudo establecer que fue herido por otro adolescente de 15 años que le disparó tras haber mantenido una discusión.

Procesado.

La Justicia procesó con prisión al policía que el sábado de madrugada mató a un delincuente que intentó robarle. Las cámaras de seguridad de una estación de servicio de La Teja fueron claves para determinar el procesamiento por homicidio culposo. El uniformado dio una versión que no coincidió con la filmación. Dijo que había forcejeado con la víctima y que ésta intentó extraerle el arma, pero el video muestra cómo el policía le disparó tres veces desde atrás de un surtidor. El joven muerto estaba armado y un rato antes había intentado rapiñar al policía cuando éste cenaba junto a su novia en un carro de comidas rápidas.

Homicidios y heridos de bala ocupan a diario el trabajo de la Policía de Montevideo.

Incidentes involucraron a jóvenes y dos menores de edad