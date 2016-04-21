Un muerto y otros dos jóvenes baleados

Un homicidio y nuevos casos de personas atacadas a balazos volvieron a engendrar una jornada de sangre en Montevideo.

Pasadas las 14:00 horas de ayer, vecinos de Federico Capurro y Camino de las Tropas, Cerro Norte, oyeron más de ocho detonaciones. Al salir a la calle, según relataron a Telenoche, encontrarron a un joven de 22 años caído a causa de los disparos. Murió minutos después.

La víctima se encontraba a unos 50 metros de su domicilio cuando fue emboscado por dos personas que lo aguardaban. En la escena se encontaron varias vainas de pistola 9 milímetros.

Minutos más tarde, el mismo centro de salud del Cerro recibió a otro hombre baleado en la nuca, cerca de Camino Cibils y Perú. Fue trasladado al Hospital Maciel, donde se encuentra en estado delicado.

En otro hecho, ocurrido en el cruce de las Sendas 6 y 2 del barrio La Carbonera, un adolescente de 14 años resultó herido de varios disparos. Se encontraba en su casa, cuando alguien llamó a su portón. Al salir a atender, un desconocido le efectuó varios disparos. El agresor fugó del lugar.

El martes, de un modo similar, un adolescente de 17 años fue asesinado en una parada de ómnibus en Aires Puros, en la intersección de Vaimaca y Atahona. Los vecinos escucharon varios disparos y al salir encontraron al joven caído.

ATAQUES ARMADOS