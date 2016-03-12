Un menor confesó que baleó a guardia

Un menor de 16 años de edad fue detenido al mediodía de ayer por efectivos de la Zona II de la Jefatura de Policía, y tras ser interrogado confesó que participó de la rapiña a una estación de servicio de Malvín el miércoles pasado, y que fue él quien disparó al guardia de seguridad, de 68 años, que quedó herido de gravedad.

De acuerdo con la información que divulgó Teledoce, fueron cinco los delincuentes que llegaron en un auto en la estación de servicio ubicada en Avenida Italia y Caldas.

Uno se quedó al volante en el vehículo, dos fueron a las pistas y redujeron a los empleados, mientras los dos restantes ingresaron al minimercado.

Cuando el guardia de seguridad intervino, fue baleado y todavía permanece está internado en un CTI.

La Policía busca a los otros cuatro cómplices.

Chalecos antibalas.

El auto en el que llegaron a la estación era robado y dos de los delincuentes portaban chalecos antibalas.

El guardia fue trasladado por un particular al Hospital de Clínicas donde le diagnosticaron orificio de bala con entrada y salida en abdomen, afectando el hígado y estómago. Fue operado y ayer permanecía estable.

El video de la cámara de seguridad del comercio está en poder de los investigadores, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Rapiña en Malvín