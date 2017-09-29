Un lago que clama por limpieza

A PASOS DE PUNTA GORDA

El reacondicionamiento del Parque Rivera exige eliminar los asentamientos del entorno.

JUAN PABLO DE MARCO Se vaciará el lago del Parque Rivera y se limpiará a fondo. El lago, ganado por cianobacterias, preocupa a sus vecinos. Foto: Fernando Ponzetto Dentro del Parque Rivera hay demasiados autos circulando y más de 100 gansos en busca de alimentos. Foto: Fernando Ponzetto 10 son las familias que viven en un asentamiento y arrojan basura que termina en el lago del Parque Rivera. Foto: Fernando Ponzetto El Parque Rivera cuenta con la mayor colección de eucaliptus de Montevideo. Foto: F. Ponzetto Granja: piensan darlos para que sean mejor cuidados. Foto: Fernando Ponzetto Informe de la Facultad de Ciencias asegura que los cuidados del lago han sido "precarios". Foto: F. Ponzetto

Al igual que en el Parque Rodó, la Intendencia de Montevideo desagotará y limpiará en el Parque Rivera el fantástico lago que hoy tiene en su fondo toneladas de basura, anunció a El País el alcalde del Municipio E, Francisco Platero.

Atrás del Parque Rivera hay unas 10 familias instaladas en un asentamiento. Los inodoros de esas viviendas dan hacia una cañada que desemboca en el lago. "Ese es el problema más grave", aseguró a El País Santiago Aznárez, concejal vecinal e integrante de la comisión Pro Parque Rivera, creada a fines de 2015 para mejorar la situación del lugar.

Investigadores de la sección de Oceanografía y Ecología Marina de la Facultad de Ciencias investigaron la calidad del agua del lago y encontraron en 2016 que el cuidado hecho por la Intendencia resultó "precario" en función del aumento de población que hubo en la zona que comprende la cuenca del lago.

Eso tuvo "una afectación negativa sobre la calidad ambiental", se afirma en el estudio. Ahora el compromiso de la comuna es realojar a esas familias antes de que termine el 2017. Luego se pasaría a realizar una evaluación técnica del lago para desagotarlo y limpiarlo a carta cabal.

Con un calderín.

En 2012, cuando el Estadio Charrúa fue cedido a la Unión de Rugby del Uruguay (URU), se le exigió a esta como contraprestación la limpieza del lago. Fuentes de la URU aseguraron a El País que el texto firmado no dice cuánto se debe limpiar. Según Aznárez, la limpieza la hacen dos personas con un calderín de 40 centímetros de diámetro. Es una "formalidad con resultados nulos", comentó.

A mediados de 2016, la URU pidió permiso a la Intendencia para colocar una reja debajo del puente que une la cañada de los asentamientos con el lago del Parque Rivera. El objetivo es que no pasen bolsas de basura, carritos de bebés o colchones. "Hasta el momento no se nos respondió", comentó un directivo de la URU a El País.

Por insistencia de la comisión para mejorar la calidad del agua, la comuna otorgó una partida de dinero a la cooperativa de cuidaparques para que en abril de 2017 se hiciera una limpieza superficial del musgo. Además, los vecinos vienen reclamando desde hace 6 meses a la Intendencia que se retiren ramas incrustadas en el fondo del agua tras la caída de un árbol después de un temporal. Hasta ahora no obtuvieron respuesta.

Cogestión.

En febrero de este año, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, emitió una resolución en la que obliga el departamento de Acondicionamiento Urbano de la comuna a convocar a todos los actores interesados en participar en un "Plan Maestro del Parque Rivera", con el objetivo de formar una comisión provisoria que "cogestione" el lugar.

Martínez, que había visitado el sitio en septiembre del año pasado, señala en esa resolución que desde hace algunos años se realizan experiencias "positivas" de cogestión en los espacios públicos, y que este tipo de acciones ayuda a valorizarlos.

La idea era que la Intendencia convocara a todos los actores en octubre, pero se pospuso la fecha porque una directora de la comuna se fracturó una pierna.

Desde esta nueva comisión buscarán además el retiro de unos 100 gansos que tiene el parque, uno de los principales atractivos de los visitantes, que los fotografían y les dan alimentos. "Tienen un pico que come y depreda", indicó Aznárez. Su movilización en grupo ha generado problemas en el tránsito de las calles aledañas al parque y asustan a las aves migratorias.

Mucho tránsito.

Los vecinos del parque señalan que la calle Benito Cuñarro, una angosta vía interna que pasa por encima de la cañada y conecta la calle Alberto Zum Felde con Bolivia, se convirtió en una avenida abierta a demasiados vehículos que van de este a oeste y viceversa.

"En las horas pico es impresionante la cantidad de autos que circulan. Esto afecta también la calidad del parque", manifestó Aznárez.

Este espacio público tiene una superficie de 65 hectáreas y cuenta con algunos parrilleros. El problema es que cuando llueve esa zona se inunda. "Hay que hacer todo un rediseño de todo el parque y ahí definir dónde ubicar los parrilleros", señaló Aznárez.

La intención es que el parque también sea "disfrutado" en la noche. Los vecinos que integran este movimiento han constatado que hay personas que duermen en el predio.

Desde el mes de mayo la comuna resolvió que el servicio deje de brindarse en la noche, por un tema de "optimización de recursos".

Considerando que en la zona sur del parque está la jefatura policial de la zona II se piensa que, cuando se formalice la comisión de cogestión, el Ministerio del Interior colabore en la seguridad del sitio.

"Lo que nos importa a nosotros, y pensamos que es el gran desafío, es recuperar el parque, que sea mejor usado. Queremos que sea habitable y no una tierra de nadie", concluyó el concejal Aznárez.

La mayor colección de eucaliptus de Montevideo.

El Parque Rivera cuenta con la mayor colección de eucaliptus de Montevideo. "Se mantiene como uno de los principales parques de nuestra ciudad, con una variada gama de especies arbóreas, entre las que se cuentan pinos marítimos al sur, cipreses calvos ubicados en las islas y bordes del lago, olivos que bordean un camino", señala un documento realizado por la comisión Pro Parque Rivera. En el lugar también es posible avistar "la garza bruja, la garza blanca chica, las gallaretas de cresta roja y de cresta amarilla", entre otras especies.