Un ladrón murió tras intentar rapiñar un autoservicio en Pocitos

El policía entró de civil al comercio detrás de uno de los delincuentes y vio cómo éste le apuntaba a la cajera con un arma. Le dio la voz de alto y luego hubo varios disparos.

Dos delincuentes llegaron anoche sobre las 22 horas a un autoservicio ubicado en Jaime Zudáñez y Tomás Diago (Pocitos). Iban en moto, y uno de ellos descendió e ingresó al local.

En ese momento, otro cliente llegaba al lugar y al entrar vio cómo el rapiñero apuntaba a la cajera. Casualmente, esta persona que llegaba era un efectivo policial que iba de civil e inmediatamente le dio la voz de alto al hombre.

Según informó Jefatura de Policía a El País, en ese momento hubo un intercambio de disparos, y el delincuente fue herido en el pecho.

Su cómplice, que permanecía en la moto afuera del comercio, escapó. En el lugar la Policía encontró dos revólveres calibre 38.

Una emergencia móvil trasladó al herido al Hospital de Clínicas, donde menos de una hora más tarde murió.

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