Un joven de 19 años fue procesado por crimen del taxista

Un joven de 19 años fue procesado con prisión por un delito de "homicidio muy especialmente agravado y rapiña especialmente agravado en reiteración real", por haber dado muerte al taxista Paulo P. Este homicidio fue la segunda muerte en lo que va del año de un trabajador del volante.

Como diera cuenta ayer El País Digital, dos adolescentes de 15 y 19 años, y la novia de uno de ellos, de 18, declararon durante la pasada jornada por el asesinato ocurrido el viernes de tarde. Los jóvenes dijeron a los agentes policiales que iban a robar un almacén de la zona, pero vieron al taxista contando dinero y decidieron asaltarlo.

A las 15:30 del viernes, el trabajador llegó a la casa de su compañero para hacer el relevo cotidiano. Estacionó frente a una vivienda de la calle Volta, esquina Alejandro Dumas, en el barrio Peñarol.

Día negro.

Durante la jornada laboral el trabajador había tenido un desempeño "normal" hasta que llegó a ese lugar. Se supone que estaba con el dinero en la mano ya que alcanzó a sacar el ticket de la liquidación cuando se aproximó una moto con dos jóvenes a cara descubierta. Le exigieron la recaudación y le dispararon en el pecho, según relató a El País el dirigente de la patronal del Taxi, Javier Fardin, de acuerdo a los datos preliminares recibidos.

En tanto, fuentes policiales confirmaron a Subrayado que los ladrones huyeron sin el dinero tras disparar contra el hombre a sangre fría. En su fuga, por la calle Volta, chocaron contra una camioneta, a dos cuadras en el cruce de la calle Terencio.

A uno de los delincuentes se le cayó el arma, pero la recuperó y ambos completaron la fuga corriendo.

El trabajador fallecido tenía 44 años, una familia con "niños chicos" y una "foja impecable como trabajador", afirmaron fuentes sindicales a El País.

Los sindicatos del taxi y del transporte de pasajeros realizaron un paro de 24 horas el sábado y Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), resolvió la realización de otro paro para el próximo miércoles, a las 17:00 horas. Esta situación dejó sorpresivamente sin transporte a cientos de miles de uruguayos, que se sorprendieron con la noticia a media tarde del viernes.

El miércoles, a las 18:00 horas, se realizará una asamblea, en la que los taxistas discutirán medidas y próximas movilizaciones a adoptar en reclamo de mejoras de salario y de condiciones de trabajo, entre ellas la seguridad.

El homicidio está aclarado para la Policía y la Justicia