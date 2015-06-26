Un joven de 19 años fue asesinado anoche en Casabó

La víctima se encontraba junto a sus amigos cuando un desconocido se acercó y les pidió que lo trasladaran unas cuadras en la moto que tenían. Como le dijeron que no, se enojó y comenzó a disparar.

El joven se encontraba con un grupo de amigos cuando fue baleado por un desconocido.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo, el sujeto se les acercó y les había pedido que lo lleven en la moto que tenían a unas cuadras del lugar, pero como le dijeron que no, argumentando que no lo conocían, sacó un arma y comenzó a disparar en varias direcciones. Una de las balas alcanzó a la víctima, de 19 años.

El hecho ocurrió ayer minutos antes de las 20 horas. La Policía concurrió a Etiopía y Costa de Marfil tras haber sido alertada de que había un herido de bala y al llegar, se encontraron con familiares y amigos de la víctima, que intentaban asistirlo.

Fue trasladado inmediatamente a un centro de salud del Cerro , donde los médicos constataron su fallecimiento a causa de una herida de bala en la zona de la axila, con salida a la altura de la ingle.

El joven no tenía antecedentes. La Policía trabaja intensamente para dar con el autor y ponerlo a disposición judicial.



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