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El País Información

Un hombre fue procesado con prisión por homicidio de pareja en Casavalle

15/11/2016, 19:49
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La Policía obtuvo pruebas que ratificaron la culpabilidad de los procesados. Foto: D. Borrelli
Policia Cientifica - Operativo de la Guardia Republicana y la Brigada de Explosivos por alerta de bomba proxima al World Trade Center, donde se esta mudando la Embajada de Isreal, Mvdeo., ND 20150108, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais
Archivo El Pais

Por el caso también hay un hombre detenido y la Policía ya tiene identificados a los asesinos.

La fiscal Stella Llorente indicó que esta tarde la Justicia procesó por un delito de encubrimiento a un hombre que estuvo vinculado al incendio y homicidio de una pareja en el barrio Casavalle, según informó Telenoche.

Según la jueza del caso, Marcela Vargas, se trata de un tallerista que pintó el auto que los delincuentes utilizaron para ir a la casa de la pareja y cometer el crimen.

El homicidio fue efectuado en respuesta a una "venganza"por el asesinato de un joven sobre la calle Domingo Arena también ocurrido la semana pasada, informó la jueza a Telenoche.

Por el mismo caso hay otro hombre detenido y la Policía ya tiene identificados cuáles son los delincuentes que cometieron el asesinato y posterior incendio.

La Policía Científica inició la investigación cuando Bomberos fue notificado de un incendio en una casa en Casavalle, al llegar constataron que además la pareja tenía balas de arma de fuego.

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La Policía obtuvo pruebas que ratificaron la culpabilidad de los procesados. Foto: D. Borrelli

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