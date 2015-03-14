Un hombre fue preso por acosar a dos niñas
Un hombre de 34 años, con antecedentes penales, volvió a prisión procesado por hostigar a dos niñas, de 8 y 10 años.
El individuo había invitado a las pequeñas, residentes del barrio de Nueva Esperanza de maldonado, a que entraran en su casa pero las menores se negaron, informó FM Gente.
A partir de entonces, cada vez que las menores pasaban por frente a su vivienda eran víctimas de acoso y provocaciones de este individuo, informó la Policía.
Al principio, el ahora encarcelado solo observaba a las niñas, pero un día las invitó a que entraran a su casa. Ante el planteo, las niñas se negaron enfáticamente y siguieron su camino. A partir de ese momento, el individuo se convirtió en un azote para las pequeñas.
Finalmente, estas contaron a su madre lo que estaban soportando. La mujer las escuchó y luego fue hasta la sede de la Seccional 6ª de Policía, que tiene jurisdicción sobre la zona de Maldonado Nuevo.
La madre denunció la situación que sufrían sus hijas a causa de este hombre y pidió protección policial para sus hijas. El caso pasó a la Seccional 1ª de la Policía, que investigó y confirmó lo denunciado.
La indagatoria policial terminó con la detención del hombre y su pase a la Justicia Penal.
Violencia privada.
Conducido al juzgado letrado de 4° turno de Maldonado, tras revisar las pruebas y su declaración, la magistrada Adriana Morosini dispuso ayer su procesamiento con prisión por un delito de "violencia privada".
La juez dispuso que el acusado fuera enviado de inmediato a cumplir con la prisión preventiva mientras se completa la actual instancia del proceso, siempre que no se acceda al pedido automático de excarcelación que se hace habitualmente.
Maldonado
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