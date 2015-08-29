Un fuerte incremento en rapiñas a los taxis

En el primer semestre de año, el sector del taxi fue el blanco de rapiñas que más creció en comparación con el mismo período del año anterior: 33,5%.

El último informe del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior informó que las denuncias sumaron 637 en el período: más de 100 al mes.

La primera muerte de un trabajador del volante de este año ocurrió el 7 de abril. Ese día, Óscar Oroño apareció muerto de un disparo en la esquina de Copérnico y Génova, en el barrio Bella Italia. Por el caso fue procesado un joven de 18 años y varios menores.

Mientras tanto, las estadísticas de la gremial patronal del taxi muestran que en abril del año pasado sucedió una rapiña similar a la que tuvo lugar ayer.

Desde el año 2004 ocurrieron 14 homicidios de trabajadores de taxis y ómnibus. Un total de 10 afectaron a taxistas, según datos de la Comisión de Seguridad en el Transporte, integrada por la Policía, sindicatos y asociaciones empresariales.

En estas estadísticas la Comisión suma a un chofer de ómnibus que quedó paralítico, y al caso del trabajador de Coetc, Héctor Da Cunha, asesinado el 11 de marzo de 2006, a la salida de un encuentro de fútbol entre Peñarol y Cerro.

En esa ocasión, los asaltantes actuaron en moto, interceptaron al taxista en el momento en que hacía el relevo y trataron de matarlo. Sin embargo, el taxista logró forcejear con uno de los maleantes y en el momento del disparo el arma se movió y la bala rozó el cuero cabelludo del trabajador.

"Nos consta que el Ministerio del Interior está haciendo lo que puede pero esto ya se fue de las manos. Ya no alcanza con que pongamos cámaras en el coche o cabinas blindadas", indicó ayer Fardin a El País.

En abril pasado el presidente de la gremial empresarial, Oscar Dourado mostró su preocupación ante los homicidios y rapiñas ocurridas en el ramo del taxímetro.

"Los taxis están siendo objeto de una ola de asaltos producto de la abstinencia de la gente de la droga, porque al haber disminuido la droga hay más gente asaltada y eso se traduce en más delitos en una franja muy débil como el taxímetro", aseguró.

En lo que va del año