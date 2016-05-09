Un esfuerzo que quedó lejos de solucionar el problema

La Intendencia disminuyó el “arrastre” de los residuos, pero desde hoy sale con 6 camiones menos, que dejarán 780 contenedores por día sin levantar.

Poniendo esta cifra en contexto, la titánica tarea realizada durante la madrugada quedó muy lejos de solucionar los problemas de basura que tiene Montevideo

En condiciones "normales", ingresan cada día al vertedero municipal de Felipe Cardoso unas 1.800 toneladas de basura, más otras 400 o 500 de escombros y desechos de obra.

El viernes, la IMM había logrado bajar el "atraso" de contenedores que tenía de 5.000 a unos 2.700. Fuentes de Adeom consultadas ayer por El País dijeron que la capacidad máxima de un contenedor grande es de unos 700 kilogramos, que pueden ser la mitad en caso que la basura provenga de una zona comercial, por ejemplo, donde se desecha más cartón y papel.

Tomando en cuenta los contenedores atrasados al inicio de la jornada especial de limpieza y el peso mínimo de cada contenedor lleno (unos 350 kilos), el "arrastre" de basura tenía una base de 945.000 kilogramos aproximadamente.

A esto hay que agregarle los residuos desparramados en el entorno de los contenedores y los basurales endémicos.

Durante la pasada administración se pasó de algo más de 6.000 contenedores a casi 11.000. Horas antes de abandonar el cargo, el ex director de Limpieza de la IMM, Néstor Campal admitió que "hubo un desfasaje importante entre la inversión en contenedores y la inversión en camiones. Tuvimos entre junio y noviembre un número de camiones bajo pero aún suficiente. Y en diciembre esa flota no alcanzó porque no había manera de recuperarla".

Pocos camiones.

Según dijo Campal la semana pasada a El País, con el número de contenedores que hay (unos 11.000) se necesitarían 24 camiones como para hacer una recolección básica en Montevideo.

Ayer, la Intendencia comunicó que en la noche y madrugada de hoy saldrían 9 camiones levantacontenedores para recoger basura en la región Este y otros 9 en la Oeste, es decir 18 en total. Cada camión recoge diariamente "unos 130 contenedores por día si no se rompe, algo que nos está pasando con frecuencia", dijeron las fuentes de Adeom. Esto significa que la ausencia de 6 camiones dejará en las calles de Montevideo, en un solo día, unos 780 contenedores sin levantar.

Actualmente, mientras espera la llegada de los primeros 5 camiones nuevos para dentro de unos 40 días, la IMM tiene 45 camiones de limpieza, algunos de los cuales ya están al final de su vida útil y otros inutilizados en general por falta de repuestos. Son entonces 27 los camiones que se encuentran fuera de servicio.

Evaluación.

La Intendencia informó ayer que "todos los contenedores fueron vaciados, salvo algunas excepciones que están registradas y por donde pasarán los camiones levantacontenedores en el próximo turno ordinario de trabajo. Del total de toneladas recogidas de basura, 610 son de los alrededores de los contenedores, donde en los últimos días se habían registrado las mayores dificultades y en los que se trabaja con camiones abiertos, palas y retroexacavadoras".

A diferencias de otras situaciones de emergencia, la Intendencia optó esta vez por no contratar empresas privadas o militares para hacer la tarea. Luego de un diálogo con Adeom, logró disponer de más de 200 funcionarios de la Intendencia, a los que se sumaron los de los municipios. Incluso hay alcaldes que fueron vistos en la tarea de limpieza, algunos de los cuales subieron sus fotografías a las redes sociales.

El intendente Daniel Martínez recorrió diferentes puntos de la capital para supervisar el avance de las tareas. Lo hizo junto al secretario general de la comuna, Fernando Nopitsch, el director de Desarrollo Ambiental, Óscar Curuchet, y el responsable de Gestión Humana y Recursos Materiales, Eduardo Brenta.

Antes de dejar el cargo, Campal se mostró optimista y dijo que con la llegada de los primeros 5 camiones nuevos, el problema "grueso" de la acumulación de basura se solucionará. Pero para eso habrá que esperar unos 40 días.

"Empezamos otra compra de camiones en diciembre y nos los van a entregar en enero del año que viene: es un proceso larguísimo", agregó.

Si no puede ver el video haga click aquí

Jornada de limpieza especial en la capital. Foto: Intendencia de Montevideo

CRISIS DE LA BASURA