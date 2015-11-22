Un delincuente murió tras intentar rapiñar a un agente policial

El policía de 23 años caminaba junto a su novia cuando un rapiñero los sorprendió e intentó robarles. El desconocido escapó, pero momentos después el agente lo encontró en la zona y se enfrentaron.

Un policía de 23 años caminaba anoche junto a su novia en la zona de Carlos Maria Ramírez y José Castro, cuando un delincuente los sorprendió e intentó robarles. Al no lograrlo, el rapiñero escapó.

El agente acompañó a su novia a la casa y cuando momentos después pasó por una estación de servicio de la zona vio al delincuente nuevamente.

Allí, se le acercó e intentó detenerlo, comenzando ambos un forcejeo en el que el delincuente intentó sacarle el arma de reglamento.

Se oyeron varios disparos y el rapiñero resultó herido.

El delincuente, también de 23 años, fue asistido en el lugar por personal de una emergencia móvil que constató su muerte.

Según informa Jefatura de Policía de Montevideo, le incautaron un arma calibre 38 y otro calibre 22.



montevideo