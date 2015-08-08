Un copamiento en Villa García que terminó en tiroteo

Tras allanar varias casas de la zona, la Policía detuvo a tres personas que ingresaron a una vivienda y tras reducir a los ocupantes robaron electrodomésticos y dinero. También fue detenido otro hombre por tenencia de drogas y armas, una de ellas perteneciente al Ministerio del Interior.

La vivienda copada por los tres hombres está ubicada en las calles camino de Paso Hondo y camino la Corona.

Los delincuentes llegaron sobre la 1 de la madrugada y amenazaron a los ocupantes, logrando tomar varios electrodomésticos y también dinero. Luego escaparon en dos motos, sin lastimar a nadie.

La Policía buscó a los delincuentes y tras allanar diferentes casas del bario Villa García detuvo a tres jóvenes de 20 años y a un hombre de 39.

A este último le incautaron una pistola 9 milímetros, una balanza de precisión, 8 envoltorios de cocaína y una pistola de 9 milímetros con el logo del Ministerio del Interior. Estaba requerida por hurto a un policía desde el 29 de junio.

Los detenidos declararon y fueron procesados con prisión. Los jóvenes por un delito de rapiña especialmente agravada y el hombre por tenencia de drogas y armas.

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