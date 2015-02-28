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El País Información

Un comerciante muerto y otro herido grave tras rapiña a supermercado

28/02/2015, 15:48
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Mujer le dijo a uno de los efectivos que estaba "harta de ser maltratada". Foto: L.Carreño.
Operativo policial por tiroteo frente a la escuela 319 de Unidad Casavalle, inseguridad en el barrio Casavalle, camioneta de policía de la seccional 17, ND 20130517, foto Leonardo Carreño - Archivo El País
Archivo El País

El nuevo hecho de violencia ocurrió en un comercio ubicado en la esquina de Teniente Galeano y Tubichas, en Casavalle.

Un comerciante herido y otro gravemente herido es el saldo de una nueva rapiña a un comercio de Montevideo. Esta vez el hecho de sangre se registró en un supermercado ubicado en Teniente Galeano y Tubichas, en Casavalle, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

De acuerdo a la información oficial, dos desconocidos llegaron en moto al comercio. Uno de ellos ingresó amenazando con un arma de fuego a la cajera y solicitando la recaudación.

Pero el dinero era muy poco para el delincuente por lo que comenzó también una encarnizada pelea con los dueños del comercio. En medio de la pelea resultó herido de muerte uno de los propietarios, mientras que el otro quedó herido de gravedad.

Según informó la Policía, quien falleció fue identificado como Diego Fernando Álvarez Menoni, de 31 años. 

Los delincuentes se dieron a la fuga y son intensamente buscados por las autoridades.

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Mujer le dijo a uno de los efectivos que estaba "harta de ser maltratada". Foto: L.Carreño.

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