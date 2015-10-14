Un almacenero se resistió a que le robaran y lo balearon
Ayer pasadas las 18 horas tres delincuentes ingresaron al almacén y amenazaron con armas de fuego a una mujer que allí trabajaba. En ese momento llegó el dueño del comercio y los enfrentó. Le dispararon y ahora está internado.
Ayer martes a las 18:30 horas tres hombres con su cara descubierta
ingresaron a un almacén ubicado en camino Capitán Tula y Lorenzo Batlle Pacheco.
Armados, le exigieron a una mujer que trabaja en el lugar que les entregara el dinero.
Pero en ese momento llegó el propietario del comercio y al ver lo que ocurría intentó retirar a los rapiñeros del lugar y se negó a darles la recaudación.
Antes de irse, uno de los hombres le disparó al comerciante.
Un móvil policial llegó al lugar y también una ambulancia. Los médicos constataron que el hombre había sido herido de bala en el paladar. Se lo trasladó a un centro de salud y permanece internado.
Asaltaron un supermercado en Las Acacias.
Dos delincuentes, también con sus rostros descubiertos, llegaron ayer sobre las 20:30 horas a un supermercado ubicado en avenida General Flores y Barquisimeto.
Golpearon al guardia de seguridad con la culata de un arma y fueron directo a las cajas
Amenazaron a las cajeras para que les entregaran el dinero y una vez que lo consiguieron escaparon.
Según informa Jefatura de Policía de Montevideo el guardia de seguridad debió ser atendido en el lugar donde se le diagnosticó traumatismo leve.
montevideo
¿Encontraste un error?