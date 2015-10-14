Un almacenero se resistió a que le robaran y lo balearon

Ayer pasadas las 18 horas tres delincuentes ingresaron al almacén y amenazaron con armas de fuego a una mujer que allí trabajaba. En ese momento llegó el dueño del comercio y los enfrentó. Le dispararon y ahora está internado.

Ayer martes a las 18:30 horas tres hombres con su cara descubierta

ingresaron a un almacén ubicado en camino Capitán Tula y Lorenzo Batlle Pacheco.

Armados, le exigieron a una mujer que trabaja en el lugar que les entregara el dinero.

Pero en ese momento llegó el propietario del comercio y al ver lo que ocurría intentó retirar a los rapiñeros del lugar y se negó a darles la recaudación.

Antes de irse, uno de los hombres le disparó al comerciante.

Un móvil policial llegó al lugar y también una ambulancia. Los médicos constataron que el hombre había sido herido de bala en el paladar. Se lo trasladó a un centro de salud y permanece internado.

Asaltaron un supermercado en Las Acacias.

Dos delincuentes, también con sus rostros descubiertos, llegaron ayer sobre las 20:30 horas a un supermercado ubicado en avenida General Flores y Barquisimeto.

Golpearon al guardia de seguridad con la culata de un arma y fueron directo a las cajas

Amenazaron a las cajeras para que les entregaran el dinero y una vez que lo consiguieron escaparon.

Según informa Jefatura de Policía de Montevideo el guardia de seguridad debió ser atendido en el lugar donde se le diagnosticó traumatismo leve.



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