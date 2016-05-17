Un almacenero está grave tras ser baleado en la cabeza en una rapiña

El hombre de 42 años estaba atendiendo su almacén cuando tres hombres ingresaron con escopetas y pistolas y dispararon. Escaparon sin robar, pero dejaron al comerciante herido.

El almacenero de 42 años se encontraba atendiendo el comercio, en Toledo, cuando ingresaron tres hombres que cubrían sus rostros con bufandas.

Uno de ellos tenía una escopeta y los otros pistolas. Entraron disparando y uno de los balazos alcanzó al comerciante.

Según informa Jefatura de Policía de Canelones, el servicio de emergencias 911 tomó conocimiento de lo sucedido en el local

ubicado en calle Melchor de Viana, a la altura del kilómetro 3.200 de Camino Andaluz y agentes se trasladaron al lugar.

Además del almacenero, también había otras personas en el lugar, quienes contaron a la Policía que los delincuentes dispararon, dijeron que era un asalto y obligaron a todos a tirarse al piso.

Cuando el comerciante recibió el balazo en el rostro cayó al piso y en ese momento los rapiñeros escaparon sin llevarse nada.

Por el momento y a pesar del operativo que comenzó de forma inmediata a lo sucedido, la Policía no ha encontrado a los delincuentes.

El almacenero está internado en el Hospital Pasteur, donde los médicos le diagnosticaron una herida de bala en la cabeza. Está grave.



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