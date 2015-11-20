Un adicto mató a su vecina de 11 puñaladas

Una mujer de 56 años fue brutalmente asesinada de 11 puñaladas por un joven vecino, de 19 años, y conocido en el barrio Horacio Quiroga, de la ciudad de Salto, como adicto a la pasta base.

Según fuentes del caso, el móvil del crimen fue el robo y el autor habría actuado en complicidad con al menos dos personas más. Todos fueron detenidos por la Policía a poco de denunciado el caso. Pasado el mediodía de ayer la hija de la víctima, que se domiciliaba en la calle 6 del Barrio Horacio Quiroga, concurrió al domicilio y encontró a su madre en medio de un charco de sangre y ya sin vida. Inmediatamente, la mujer llamó a la Policía.

Un joven de la zona confesó la autoría del hecho e involucró a otros dos hombres que también están a disposición de la Justicia.

Confesó crimen