Uber respondió a otra acción de los taxistas: "No nos van a intimidar"

"No nos vamos a dejar intimidar, vamos a seguir trabajando para que cualquiera que necesite un Uber pueda tenerlo a menos de cinco minutos de distancia. Uber se queda".

Así respondió la empresa, mediante un comunicado, a una nueva ofensiva de los taxistas que ayer al mediodía bloquearon sus oficinas en la Ciudad Vieja. La acción es la tercera en pocos días contra la firma estadounidense que a través de una aplicación conecta a pasajeros con choferes privados. En las últimas semanas los taxistas cortaron el paso a móviles de Uber, en uno de los casos, incluso, los empleados de la firma se vieron obligados a pedir ayuda a la Seccional 9ª.

Ayer al mediodía, un grupo de taxistas bloqueó las puertas de las oficinas donde funciona Uber en Uruguay.

"Trabajadores del taxi encontramos el lugar físico en el que desempeña la tarea delictiva la poderosa empresa americana Uber, quien cree que todo se lo puede llevar por delante, inclusive a los gobernantes de este país", informaron los taxistas en un comunicado titulado "Encontramos la guarida de Uber" que llegó a los medios de comunicación mientras la medida se llevaba a cabo.

La patronal de taxistas y el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) negaron vinculación con la acción. No obstante, taxistas consultados por El País explicaron que en la radio por la que reciben los pedidos de los pasajeros, también se les comunica cuando un móvil de Uber es detectado y se los convoca a concurrir a la zona para intimidar al conductor.

Ayer, los móviles se instalaron sobre la calle 25 de Mayo 745, esquina Ciudadela, en la Ciudad Vieja, reclamando que actúe "la Policía o la autoridad judicial pertinente, para que constaten el domicilio de Uber y puedan saber a qué dirección intimarlos".

El bloqueo de las puertas de las oficinas duró aproximadamente tres horas. Los ánimos se calmaron cuando llegaron dos efectivos policiales y tomaron la denuncia de los trabajadores.

Persecución.

Por su parte, fuentes vinculadas a Uber en Uruguay dijeron a El País que "la gente que trabaja ahí está totalmente sorprendida porque es un lugar donde no hay nada visible como para que se distinga que ese local es de Uber, es como una persecución".

Soledad Lago, gerente de Comunicación de Uber para el Cono Sur, dijo a El País que las oficinas que están sobre la calle 25 de Mayo "se alquilan por día de acuerdo a las necesidades". Lago agregó que "este lugar no es un centro de atención a los socios conductores".

En tanto, la empresa señaló en su comunicado que desde el inicio se mostraron "dispuestos al diálogo con todos los involucrados para encontrar el camino hacia soluciones pacíficas y civilizadas. Sin embargo, desde hace varias semanas hemos venido siendo el blanco de constantes hostigamientos y violaciones a los derechos de nuestros empleados, también ciudadanos uruguayos, por parte de un grupo organizado de taxistas que han dedicado más tiempo a perseguirnos que a intentar innovar para brindar el servicio de calidad que la gente merece en Uruguay".

Antecedentes.

El pasado jueves 7 de enero, un grupo de taxistas incitados por la patronal de taxistas siguieron y bloquearon el camino de una camioneta de Uber del centro de atención móvil al socio conductor", la cual se encarga de brindar información y asistencia a los choferes.

En dicha instancia, los taxistas con sus autos impidieron que la camioneta siguiera circulando por la zona del Parque Rodó. El chofer de Uber, tuvo que ser escoltado hasta la Seccional 5ª, donde un delegado de la empresa llevó a cabo la denuncia policial. También, hace algunas semanas, un chofer de Uber denunció haber sido perseguido por taxistas que le prometían "una paliza" si les seguía "sacando el trabajo". El mismo, unos días más tarde, fue multado por la Intendencia de Montevideo.

Los taxistas continúan sus acciones para amedrentar a Uber. Foto: F. Flores

Ayer, decenas de taxistas bloquearon las oficinas de Uber