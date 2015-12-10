"Uber compite con autos particulares, no con taxis"

La empresa da por completada su instalación en Uruguay.

"Nosotros no competimos con el taxi, nosotros no competimos con el transporte público, nosotros competimos contra que el individuo no tenga su propio auto", sostuvo ayer el gerente de Expansión de Uber Latinoamérica, Max Cortés.

El ejecutivo, además, advirtió que Uber no detendrá sus operaciones como le pidió la Intendencia de Montevideo hasta que se diseñe una regulación para la empresa. Y en este sentido precisó que ya dan por completada la operación de instalación de la firma en Uruguay.

"No competimos con los taxis porque taxis hay 3.000 y vehículos privados en Uruguay hay 600.000", insistió Cortés, que fue parte de un foro titulado "Nuevos modelos de negocio en la Economía Digital", organizado por la Cámara de la Economía Digital del Uruguay.

"En esa medida es que no hay competencia (con los taxis). En diferentes mercados en los que operamos no vemos un patrón de canibalismo. Inclusive vemos un patrón en que personas que otrora no se movían de ninguna manera, ahora lo hacen. De pronto una persona no puede conseguir un taxi en Carrasco pero sí puede conseguir un Uber, va al Centro y de repente allí encuentra ya sin problemas un taxi para regresar. Creo que es un complemento", insistió Cortés.

"La persona no piensa que tiene que comprar su propio vehículo, porque si hay un Uber a cinco minutos esto no hace falta. Yo cuando entré pensé que esa realidad era solo para San Francisco, donde se empezó, Nueva York o Londres, y la verdad es que pasa lo mismo en Ciudad de México, o en Bogotá… pero ya estamos viendo ese fenómeno en Cali y en otras ciudades de América Latina más chicas, y en buena hora se verá aquí", vaticinó en la charla en la Facultad de Economía.

El gerente de Uber también se refirió a los temas regulatorios, y sostuvo que si se crea una regulación para la modalidad de la empresa, esta está dispuesta a acatarla, pero añadió que "lo difícil es cumplir con algo que no está diseñado" para este tipo de negocio.

Lo que Uber no quiere es cumplir con la regulación que pone la Intendencia Municipal de Montevideo para los transportes públicos de pasajeros.

"Uber es una empresa de tecnología, no es una empresa de transporte (...). Es como una agencia de viajes. Una agencia de viajes no es la aerolínea", precisó Cortés.

Instalados.

"Hoy estamos en Montevideo y ya damos la operación por completada. Hay un tipo de operación que ya la tenemos, un equipo de mercadeo que ya lo tenemos y nos falta un gerente general, si alguien conoce a alguien con un espí-ritu muy emprendedor, por-que esto es lo que hace falta con estas tecnologías", precisó el jerarca de la empresa para la región.

Cortés sostuvo además que la cifras que la firma logró en 20 días de operación en Uruguay, son muy buenas incluso en comparación con lo que ha pasado en otros países.

Uber logró 6.000 socios conductores, 27.000 usuarios registrados para usar el transporte y 35.000 solicitudes de viajes —esto no quiere decir que los viajes se hayan realizado, puede ser que una persona haya pedido un móvil y al no estar este disponible el viaje no se haya concretado.

"Quienes la utilizaron aquí dirán que no hay suficientes carros, pero lo cierto es que cada día rompemos el récord de cantidad de carros registrados, lo que pasa es que hay una demanda altísima", se justificó Cortés, de origen mexicano que destacó "el apetito del público uruguayo", que ha utilizado cada día más la aplicación de Uber.

El gerente de Uber dijo que no detendrán las actividades. Foto: D. Borrelli

Los efectos del avance de la tecnología