Turistas dicen ahora que la Patronal "inventó todo"

Tras observar detenidamente al chofer, no lo reconocen.

Si bien los turistas alemanes dijeron en un principio haber reconocido al chofer que la Patronal de Taxi presentó públicamente y en conferencia de prensa como la persona que los trasladó el día que ellos denunciaron haber sido robados, tras analizar más detenidamente las imágenes difundidas, señalan ahora que se trata de "otra persona".

Un día antes de que Osvaldo Vera admitiera que había sido quien trasladó a la pareja, los alemanes se reunieron en la Patronal del taxi con el asesor Oscar Dourado. Allí se les mostraron ocho imágenes de taxistas que los podrían haber trasladado, teniendo en cuenta el día que ocurrió el hecho, la zona donde tomaron el taxi y el punto de destino.

Según dijo ayer el denunciante Olaf Petersen a El País, en ese momento "el conductor (por Vera) no sabía que él había sido quien nos había llevado".

"Él nunca fue el hombre (que nos trasladó), el sistema del taxi fue perfecto", dijo el alemán, dando a entender que la situación en la que el conductor salió a admitir que él los había trasladado "fue armada e inventada". "Parece una comedia griega", ironizó Petersen.

Según explicó el turista, el chofer que les robó sus pertenencias no tenía lentes, tampoco tenía los mechones canosos en la parte delantera de su pelo y "su estatura y su edad son completamente distintas" a las de Vera.

Cámaras de seguridad.

Con respecto a los dichos del taxista que sostuvo que los alemanes llevaban consigo únicamente bolsas de nylon cuando se subieron al auto, El País supo ayer que la Policía aún no solicitó la grabación de las cámaras de seguridad al supermercado de Tres Cruces en el que hicieron las compras, para confirmar si llevaban o no el maletín con sus equipos electrónicos.

De haber ingresado o salido con ese maletín, los turistas deberían haber quedado registrados en las cámaras del supermercado. Ellos disponen del ticket de compra, con el horario y el número de caja por la que pasaron, lo que debería facilitar la tarea de revisión de las imágenes.

Con respecto al desempeño de la Policía en este caso, el alemán indicó que lo llamaron de la Seccional 10ª diciendo que allí estaban sus objetos robados, pero al llegar le indicaron que se debía trasladar a la comisaría 14ª. Allí les pidieron disculpas y les informaron que no tenían sus equipos robados.

El taxista.

Una semana después del hecho, el taxista Osvaldo Vera admitió públicamente haber sido quien trasladó a los turistas, pero negó haberles robado algo. Permaneció 34 horas detenido, su casa fue allanada y la Policía no encontró ninguno de los objetos.

El asesor de la Patronal del taxi, Oscar Dourado dijo que el chofer cuenta con el apoyo de "la familia del taxi" y que el conductor, a lo largo de los 14 meses que ha estado trabajando como taxista, tiene un legajo "impecable" y en varias oportunidades devolvió objetos que fueron olvidados en su taxi.

Víctimas: Olaf (77) y Giesela (72), con la denuncia del hecho. Foto: Ariel Colmegna

POLÉMICA POR DENUNCIA DE ALEMANES