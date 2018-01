Denuncia por rechazo a israelíes en hospedaje de Rocha llegó al Ministerio de Turismo

El Ministerio de Turismo confirmó que en la mañana de este viernes recibió por parte del Comité Central Israelita una denuncia por discriminación a dos ciudadanos israelíes en un hospedaje del balneario Valizas ubicado en Rocha aduciendo que no es afín a "las políticas de su país" y que por tanto "no son bienvenidos".



"Nos resulta inadmisible este hecho que no se condice con nuestra tradición de país abierto a recibir a ciudadanos de todo el mundo", expresó el Ministerio mediante un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Comunicado del Ministerio de Turismo: pic.twitter.com/xhL6U3e9cC — Uruguay Natural (@Uruguay_Natural) 12 de enero de 2018

Además expresaron que el centro de hospedaje no se encuentra registrado dentro del Ministerio y que resolvió enviar a "sus inspectores a relevar el referido establecimiento".



"Paralelamente derivamos la referida denuncia al Ministerio de Educación y Cultura, en tanto preside la Comisión de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación".

"No es de uruguayos".

A través de un comunicado publicado en la página web de la comuna, el intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, manifestó su rechazo a la situación que vivieron los turistas israelíes.



El intendente manifestó que "no es de uruguayos andar haciendo estas cosas, no está en nuestra esencia de rochenses" y añadió que "siempre fuimos y seremos una tierra de hombres libres”.



Destacó que el turismo de israelíes en Rocha creció en los últimos tres años y comunicó que la Intendencia se sumará a "las acciones que tome el Ministerio de Turismo del Uruguay".



La directora de Turismo de Rocha, Ana Claudia Caram. manifestó que “tanto los operadores como quienes tenemos la responsabilidad de las políticas públicas de turismo en el departamento, hemos recibido con agrado la llegada del turismo israelí, el cual viene creciendo a pasos agigantados" y agregó que se ve "sorprendida" por la situación.



En el comunicado se informa que se puso a disposición el teléfono 1955 interno 3100 "para cualquier situación que el turista entienda pertinente denunciar".

El hospedaje Buena Vista había aceptado una reserva a través de la plataforma Booking.com, pero luego la canceló y devolvió el pago que habían realizado Amit Bradush y su pareja, con un mensaje que decía: "No había visto que eran israelíes. Soy muy contrario a las políticas de su país. No son bienvenidos en mi casa".



Consultado por El País, el propietario del hospedaje, Mauricio Piñero, dijo que la cancelación se hizo porque "los gurises que vienen de hacer el servicio militar en Israel vienen con un perfil de fiesta, de arrogancia y cosas que no están buenas. Nosotros trabajamos con otro perfil de público".



"Esta gente se ensañó y no sé por qué", dijo en referencia a la denuncia presentada por los jóvenes. "Cuando veo que son gurises que vienen después del servicio militar, que viene con un tema de adrenalina... No hay ni odio, ni antisemitismo. Están haciendo un globo con algo que no es", agregó y explicó que él tiene amigos judíos y hasta trabajó en una empresa dirigida por judíos.



La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, calificó de "inadmisible" lo sucedido y señaló que Uruguay "es un país que trabaja para recibir de buena manera a cualquier persona, de cualquier credo, de cualquier raza, de cualquier país y de cualquier color. Es una prédica constante de nuestra política".



Las autoridades del ministerio adelantaron que trabajarán en el caso.