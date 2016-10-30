Tres personas resultaron heridas de bala en diferentes hechos de violencia

En la noche del sábado tres jóvenes recibieron impactos de bala en hechos que hasta el momento se continúan investigando.

Varias personas resultaron heridas de bala en diferentes episodios durante la noche del sábado, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

El primer hecho ocurrió a las 22 horas, un joven de 21 años se encontraba enen Coronel Manuel Lavalleja yPasaje Aserradero con su bicicleta, cuando dos desconocidos se aproximaron en una moto y le dispararon.

Los delincuentes robaron la bicicleta y huyeron, mientras que el joven fue trasladado a un hospital donde le diagnosticaron una herida de arma de fuego en el miembro inferior derecho.

El segundo episodio se dio a las 22:45 horas, cuando un adolescente de 15 años tuvo que ser trasladado desde una casa en Pedro Saenz de Zumaran y Cochabambaa un hospital luego de ser herido de bala en el cráneo.

Los médicos le diagnosticaron herida de arma de fuego en cráneo, entrada frontal derecho y salida temporal izquierdo. Personal policial del Área de Investigacionestrabaja para el esclarecimiento del caso.

Finalmente, a las 23:30 horas del sábado, un hombre de 28 años ingresó a un hospital con múltiples heridas de arma de fuego.Fue asistido y se le diagnosticó herida de arma de fuego con siete impactos en miembros inferiores.

Los hechos son investigados por personal Policial delÁrea de Instigaciones de Zona Operacional III, ya que se declaró que el hombre herido provenía del cruce de Ruben Darío y Camino

Maldonado.



La Policía llegó luego de la foto de los delincuentes. Foto: A. Colmegna

INSEGURIDAD