Tres personas a prisión por saqueo a supermercado de Malvín Norte

Tres hombres mayores de edad fueron procesados hoy con prisión por el saqueo a un supemercado de Malvín Norte, en el cual participaron una treintena de personas, entre ellas mujeres y niños.

La Justicia procesó con prisión a tres personas por el saqueo a un supermercado de Malvín Norte, en el cual participaron una treintena de personas, entre ellas mujeres y niños. Se les tipificó un delito de hurto especialmente agravado.

La mayoría de las personas que ingresaron al supermercado lo hicieron con la cara tapada por cascos y camperas con capuchas porque sabían que dentro del local había cámaras filmadoras. En cambio, los menores no intentaron cubrir sus rostros.

En la huida, los saqueadores se dirigieron hacia el asentamientos por las calles 24 y 25. Voltearon todos los contenedores de ambas vías de tránsito para obstaculizar una posible persecución policial.

En el lugar, la Policía detuvo a cinco individuos, cuatro adultos y un menor. La jueza de 9° Turno, Blanca Rieiro indaga hoy a los detenidos. Lo mismo hace la Justicia de Adolescentes con el menor capturado.

Un grupo de personas saqueó y destrozó un supermercado en Malvín Norte.

CONTINÚAN DECLARANdo MÁS PERSONAS