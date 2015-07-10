Tres personas a la cárcel por estafa de más de medio millón de dólares

Hacían los pedidos telefónicamente, decían que no tenían efectivo y debían pagar con cheques. Pero cuando los comerciantes iban al banco descubrían que los cheques se encontraban denunciados.

Fue la dueña de una mueblería quien se presentó ante la Policía para denunciar que días atrás había vendido un juego de comedor completo que fue abonado con un cheque, que al presentarlo en el banco descubrió estaba denunciado.

Allí comenzó una investigación y la Policía pudo establecer que las personas involucradas iban a diferentes comercios, realizaban sus pedidos y luego confirmaban la compra por teléfono, dando una dirección ficticia.

Una vez realizado el pedido y al arribo de la víctima, los delincuentes en forma apresurada recibían la mercadería y decían haberse olvidado del dinero, por lo que abonaban con un cheque.

La maniobra fue realiza en varios negocios de diferentes rubros y denunciados en dependencias policiales tanto de Montevideo como del interior del país.

La Policía logró detener a los involucrados y realizó allanamientos recuperando varios objetos que fueron comprados tras esta maniobra.

También se intervinieron cuatro autos, que según Jefatura de Policía de Montevideo son "de dudosa adquisición".

La Policía informó que las maniobras implican aproximadamente medio millón de dólares.

Los estafadores declararon ante la Justicia y fueron procesados con prisión. Se trata de A.D.G. de 53 años con antecedentes penales, G.H.H. de 24 y A.A.T. de 44, ambos sin antecedentes.



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