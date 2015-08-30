Tres jóvenes declaran hoy por el asesinato del taxista en Peñarol

Dos adolescentes de 15 y 19 años, y la novia de uno de ellos, de 18, declaran hoy domingo ante la Justicia por el asesinato del taxista ocurrido el viernes de tarde.

Tres jóvenes fueron detenidos en las últimas horas como sospechosos del crimen del taxista de 44 años, ultimado el viernes a la tarde en medio de una rapiña.

Se trata de dos jóvenes de 15 y 19 años y una joven de 18 años, novia de uno de los primeros, según informa Subrayado.

Hoy domingo declaran ante la Justicia. Los adolescentes dijeron a los agentes policiales que iban a robar un almacén de la zona, pero vieron al taxista con dinero e intentaron rapiñarlo.

A las 15:30 del viernes, el taxista Paulo P. llegó a la casa de su compañero para hacer el relevo cotidiano. Estacionó frente a una vivienda de la calle Volta, esquina Alejandro Dumas, en el barrio Peñarol.

Durante la jornada laboral el trabajador había tenido un desempeño "normal" hasta que llegó a ese lugar. Se supone que estaba contando el dinero ya que alcanzó a sacar el ticket de la liquidación cuando se aproximó una moto con dos jóvenes a cara descubierta.

Le exigieron la recaudación y le dispararon en el pecho, según relató ayer sábado a El País el dirigente de la patronal del Taxi, Javier Fardin, de acuerdo a los datos preliminares.

Los sindicatos del taxímetros y del transporte de pasajeros realizaron un paro de 24 horas el sábado y Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), resolvió la realización de un paro el próximo miércoles 2 de septiembre, a las 17:00 horas.

Ese mismo día, a las 18:00 horas, se producirá una asamblea, en la que los taxistas discutirán medidas y próximas movilizaciones a adoptar en reclamo de mejoras de salario y de condiciones de trabajo, entre ellas la seguridad.



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