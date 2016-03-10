Tres jóvenes a prisión, se dedicaban a robar a narcos

Aclaran dos crímenes cometidos el viernes en Maldonado.

Dos misteriosos homicidios cometidos el pasado sábado en Maldonado fueron esclarecidos, entre ellos la muerte de una ex funcionaria municipal cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de su vivienda incendiada, en Cerro Pelado. Los Bomberos sospecharon desde un primer momento que había "algo raro" en esa muerte que parecía accidental.

La Policía de Maldonado también esclareció el homicidio de un joven de 29 años, conocido en el ambiente de la droga por el apodo de "El Pelu" y poseedor de antecedentes penales. La Justicia remitió a la cárcel a los autores.

Se trata de cuatro jóvenes, tres mayores de edad y un menor que integraban una banda dedicada a asaltar bocas de venta de drogas en la ciudad de Maldonado.

Los mismos fueron considerados en primera instancia autores del homicidio de Carlos Andrés Martínez. De la instrucción del presumario se desprender que los cuatro interceptaron al "Pelu" alrededor de las 22:00 del pasado viernes en una vivienda de la esquina de las calles Chacobo y Abatiré, en el barrio Maldonado Nuevo.

Uno de los ahora procesados apuntó a la víctima con una escopeta calibre 12.70 y le descerrajó dos disparos a corta distancia.

El comisario mayor Jorge Guerra, responsable del equipo que aclaró este caso, dijo que uno de los ahora enviados a la cárcel había recuperado la libertad el pasado miércoles luego de purgar una condena por un delito menor.

Los tres adultos —Marcos Sebastián Techera Rodríguez, de 18 años; Luis Agustín Mendoza, de 19, y M.G.B., sin antecedentes— fueron procesados por homicidio muy especialmente agravado, según resolución del juez penal de 2° turno, Gerardo Fogliacco. El menor, de 17 años, fue derivado a dependencias del INAU bajo medidas de seguridad.

Incendio.

En el caso de la vivienda incendiada en Cerro Pelado, donde una mujer fue rescatada sin vida por los vecinos, las circunstancias sospechosas llevaron a la Policía a ampliar la investigación.

Fue así que en la pasada jornada fue detenido un uruguayo de 27 años de edad, tras un allanamiento en su domicilio donde se hallaron evidencias que demostraban su presencia en el lugar del incendio. En el interrogatorio, el detenido, de iniciales N.D.R.E., terminó confesando que había dado muerte por asfixia a la mujer, Rebecca Moreno, excantante de la banda municipal, de 54 años.

El asesino confeso quemó la casa para no dejar pruebas.

Buscan a ladrón del patrullero.

Roberto Santana Carballo (66), uno de los delincuentes que el miércoles tomó de rehén a un funcionario policial en Las Flores y huyó con un cómplice al volante del patrullero, fue detenido tras intentar autoeliminarse y ayer fue procesado con prisión. El cómplice, Leandro Gómez López, continúa siendo buscado.

Los dos homicidios de Maldonado la semana pasada devinieron en procesamientos.

Hechos violentos