Tres jóvenes a prisión por saqueos en Malvín Norte

La jueza de 9° Turno, Blanca Rieiro, procesó ayer con prisión a tres de los cuatro detenidos por los saqueos a un supermercado de Malvín Norte perpetrados en la noche del martes 25.

Los tres individuos, que viven en un asentamiento ubicado a unos 500 metros del local comercial saqueado, fueron remitidos por delitos de hurto especialmente agravado "por la pluriparticipación". Dos de los acusados tienen antecedentes penales por robos y el tercero carecía de prontuario criminal, según indicaron a El País fuentes del caso.

Un cuarto detenido recuperó la libertad porque quedó probado que se encontraba trabajando en el momento en que se efectuó el saqueo al supermercado por unas 30 personas.

En la mañana de ayer, jerarcas de la Zona II (Malvín Norte) de la Jefatura de Montevideo presentaron ante Rieiro más pruebas incriminatorias contra los sospechosos, como declaraciones y reconocimiento de testigos que se sumaron a las filmaciones de los saqueos.

Cuando una horda de marginales ingresó al supermercado, la encargada, un tesorero, un funcionario y un sereno se escondieron en una pieza del fondo.

Desde allí observaron cómo los delincuentes, la mayoría de ellos mujeres y niños, saqueaban las estanterías donde se encontraban los objetos de mayor valor: electrodomésticos, whisky, bicicletas yantenas de Directv.

En los dos minutos que duró el saqueo, se observó como las personas ingresaban y salían repetidas veces del supermercado como si hubiera una camioneta o un carro fuera para cargar tanta mercadería.

Fuentes de la empresa señalaron a El País que las pérdidas ocasionadas por los robos superan los $ 500.000. A la Policía señalaron que el costo de reposición de los vidrios Blindex destrozados por la horda superaron los US$ 10.000.

En 2002, ese supermercado también fue saqueado.

Incendio.

Al caer la noche del martes 18, un rumor corrió como reguero de pólvora en el asentamiento ubicado detrás de las viviendas INVE 16 de Malvín Norte: un hombre había violado a una niña en un rancho. Poco después trascendió que no había sido una violación y que el hombre solo se había desnudado frente a la menor. Sin embargo, unos 15 jóvenes —los vecinos del barrio los señalan como los promotores de todos los robos— se dirigieron hacia el rancho del acusado y le prendieron fuego.

En ese momento eran más de 20 las personas que se encontraban en el lugar. Allí decidieron dirigirse hacia el supermercado ubicado en la calle Iguá y Calle 30.

Un operador judicial dijo a El País que los saqueos al supermercado fueron organizados en ese momento. Es decir, no fue planificado días atrás.

Policías y funcionarios del supermercado robado coincidieron en que los hurtos tenían cierta organización: los delincuentes mayores de edad ingresaron con camperas canguros para evitar ser filmados.

También cortaron la calle Iguá tirando los contenedores de basura con el objetivo de neutralizar cualquier persecución policial.

A los dos minutos de iniciados los saqueos llegó un móvil policial que logró detener a tres delincuentes, uno de ellos se encontraba dentro del local comercial.

Al regresar al asentamiento por las calles 24 y 25, la horda derribó todos los contenedores que encontró a su paso. El miércoles 26, una decena de carritos del supermercado usados para cargar las mercaderías robadas se encontraban dispersos en las callejuelas del barrio marginal.

Secuestro exprés en Colón.

Investigadores de la Zona IV (Cerro y barrios aledaños) ya identificaron a los dos sujetos prófugos que efectuaron un secuestro exprés a un individuo pensando que era un narco. Los secuestradores usaron uniformes policiales. Uno de los tres secuestradores fue capturado por un patrullero de la Zona IV. En la mañana de ayer, este sujeto fue procesado con prisión por el juez Huberto Álvarez por un delito de secuestro, usuparción de funciones y receptación por utilizar un Chevrolet Corsa robado.

SABER MÁS Secuestro exprés en Colón. Investigadores de la Zona IV (Cerro y barrios aledaños) ya identificaron a los dos sujetos prófugos que efectuaron un secuestro exprés a un individuo pensando que era un narco. Los secuestradores usaron uniformes policiales. Uno de los tres secuestradores fue capturado por un patrullero de la Zona IV. En la mañana de ayer, este sujeto fue procesado con prisión por el juez Huberto Álvarez por un delito de secuestro, usuparción de funciones y receptación por utilizar un Chevrolet Corsa robado. El procesamiento de Álvarez ocurrió ayer y no el miércoles 26 como se informara.

Los ladrones que robaron al súper continúan utilizando los carritos. Foto: D. Borrelli

Tras incendiar rancho organizaron asalto a supermercadoEDUARDO BARRENECHE